Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

В Киеве подготовили к зиме корпус детской больницы "Охматдет". Он был сильно поврежден российским обстрелом.

Об этом сообщила председатель Совета по восстановлению Инна Иваненко в эфире "Київського часу" во вторник, 19 ноября.

Корпус больницы "Охматдет" подготовили к зиме

По словам Иваненко, проверка подтвердила пригодность здания "Охматдета" для использования, но нужен капитальный ремонт из-за значительных повреждений коммуникаций.

"Закончились противоаварийные работы. Нашей приоритетной задачей было сделать все возможное, чтобы этот корпус функционировал во время зимы. В достаточно короткие сроки был объявлен тендер на противоаварийные работы. Летом было проведено обследование повреждений этого корпуса. Выводы свидетельствовали о том, что он может функционировать, но, конечно, нуждается в капитальном ремонте — коммуникации были очень сильно повреждены. И вот первоочередной задачей было подготовить этот корпус к зиме", — сказала председатель Совета по восстановлению.

Она добавила, что корпус больницы уже может принимать детей, а помещение абсолютно функционально.

"Я там сама недавно была. Там тепло, там те помещения, которые были повреждены, они готовы для приема пациентов. Поэтому теснившиеся отделения больницы могут уже более комфортно расселиться по этому корпусу, поскольку он абсолютно пригоден к использованию. Конечно, там зашиты окна, там сейчас нет дневного света, однако там тепло и помещение абсолютно функционально. Оно может принимать детей", — добавила Иваненко.

На вопрос о том, когда больница будет полноценно восстановлена, председатель Совета отметила, что пока не говорят о конкретных сроках.

"В сроках можно ошибиться. Но мы понимаем, как будет происходить процесс капитального ремонта, потому что он требует времени", — подытожила она.

Напомним, киевская детская больница "Охматдет", поврежденная во время российской атаки 8 июля, объявила тендер на сохранение здания на зимний период.