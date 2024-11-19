Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме arrow
Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

19 ноября 2024 г. 21:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

В Киеве подготовили к зиме корпус детской больницы "Охматдет". Он был сильно поврежден российским обстрелом.

Об этом сообщила председатель Совета по восстановлению Инна Иваненко в эфире "Київського часу" во вторник, 19 ноября.

Корпус больницы "Охматдет" подготовили к зиме

По словам Иваненко, проверка подтвердила пригодность здания "Охматдета" для использования, но нужен капитальный ремонт из-за значительных повреждений коммуникаций.

"Закончились противоаварийные работы. Нашей приоритетной задачей было сделать все возможное, чтобы этот корпус функционировал во время зимы. В достаточно короткие сроки был объявлен тендер на противоаварийные работы. Летом было проведено обследование повреждений этого корпуса. Выводы свидетельствовали о том, что он может функционировать, но, конечно, нуждается в капитальном ремонте — коммуникации были очень сильно повреждены. И вот первоочередной задачей было подготовить этот корпус к зиме", — сказала председатель Совета по восстановлению.

Она добавила, что корпус больницы уже может принимать детей, а помещение абсолютно функционально.

"Я там сама недавно была. Там тепло, там те помещения, которые были повреждены, они готовы для приема пациентов. Поэтому теснившиеся отделения больницы могут уже более комфортно расселиться по этому корпусу, поскольку он абсолютно пригоден к использованию. Конечно, там зашиты окна, там сейчас нет дневного света, однако там тепло и помещение абсолютно функционально. Оно может принимать детей", — добавила Иваненко.

На вопрос о том, когда больница будет полноценно восстановлена, председатель Совета отметила, что пока не говорят о конкретных сроках.

"В сроках можно ошибиться. Но мы понимаем, как будет происходить процесс капитального ремонта, потому что он требует времени", — подытожила она.

Напомним, киевская детская больница "Охматдет", поврежденная во время российской атаки 8 июля, объявила тендер на сохранение здания на зимний период. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

22:13 Яремчук и Зинченко дважды забили Албании за 10 мин — видео

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:30 Военный устроил стрельбу посреди села — приговор суда

21:29 Растрата 20 миллионов должностным лицом ВСУ — суд принял решение

21:18 Ребров шокировал составом на Албанию — кардинальные изменения

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:58 Об Украине почти ничего — что содержится в коммюнике саммита G20

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

22:13 Яремчук и Зинченко дважды забили Албании за 10 мин — видео

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

21:30 Военный устроил стрельбу посреди села — приговор суда

21:29 Растрата 20 миллионов должностным лицом ВСУ — суд принял решение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:18 Ребров шокировал составом на Албанию — кардинальные изменения

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:58 Об Украине почти ничего — что содержится в коммюнике саммита G20

20:41 Квасница забил красивый гол в ворота Италии — видео

20:34 Украинцев предупредили о безумном ветре — прогноз на завтра

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:08 Война забрала глаза — история бойца, который снова учится ходить

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

20:30 Емец рассказал, как зарабатывают на обустройстве укрытий в Киеве

Text

19:13 Будет ли свет в столице и новые вызовы — Київський час

Text

18:03 За день 90 уклонистов — Демченко сообщил о пике побега за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Заявление ООН по ударам ATACMS по России — эфир Вечер.LIVE

Text

14:06 Тысяча дней полномасштабной войны — что пережила Украина

Text

13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE