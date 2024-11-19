Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати arrow
Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

19 листопада 2024 р. 22:29

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Минулого року понад два мільярди гривень спрямували на відновлення пошкоджених будинків у Києві. Процес виділення грошей на відбудову має сувору процедуру.

Про це заявив депутат Київської міської ради Леонід Ємець в ефірі "Київського часу" у вівторок, 19 листопада.

Тендери та процедура

За словами Ємця, для того аби відновити будинок спочатку необхідно провести тендер, закупити матеріали, пройти експертизу, створити проєкт. Це займає щонайменше пів року.

"Минулого року понад два мільярди гривень було виділено на відновлення зруйнованих і пошкоджень будинків. На скільки швидко це робиться — визначено українським законодавством. У нас є процедура. А для того, щоб провести ремонт, треба провести тендер та експертизу. Треба закупити якісь матеріали. Це займає близько півроку. І це в кращому випадку, якщо в цих тендерних процесах хтось з закупівельників не подав скаргу", — сказав депутат.

Він додав, що державні інспекції контролюють всі ці етапи, і жоден підрядник не може обійти законні процедури, щоб уникнути корупції.

"У нас є державні інспекції, які цими питаннями займаються. Жоден із тих, хто виконує роботи, обійти процедури визначені законодавством права не має. Інакше за ним приходять люди з правоохоронних органів", — підсумував Ємець.

Раніше ми повідомляли, що у Києві підготували до зими корпус дитячої лікарні "Охматдит". Його було сильно пошкоджено російським обстрілом.

Також ми писали, що у Києві трапився скандал із тендером на ремонт шляхопроводу через Броварський проспект біля станції метро "Дарниця" вартістю 440 млн грн.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

22:57 В Україні заборонили продаж кратому — що це таке і чим шкідливий

22:44 Скільки втрат зазнав ворог в Україні за 1000 днів війни

22:37 Збірна України U-21 не дала перемогти Італії — відео

Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

22:13 Яремчук та Зінченко двічі забили Албанії за 10 хв гри — відео

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

21:30 Військовий влаштував стрілянину посеред села — вирок суду

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

22:57 В Україні заборонили продаж кратому — що це таке і чим шкідливий

22:44 Скільки втрат зазнав ворог в Україні за 1000 днів війни

22:37 Збірна України U-21 не дала перемогти Італії — відео

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:13 Яремчук та Зінченко двічі забили Албанії за 10 хв гри — відео

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

21:30 Військовий влаштував стрілянину посеред села — вирок суду

21:29 Розтрата 20 мільйонів посадовцем ЗСУ — суд ухвалив рішення

21:18 Ребров шокував складом на Албанію — кардинальні зміни

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Ексклюзив

17:08 Війна забрала очі — історія захисника, який знову вчиться ходити

08:16 Тисяча днів війни — скільки журналістів загинуло від терору РФ

06:40 В Україні зростає вартість алюмінію — ціни на кольорові метали

06:30 Ціни на ячмінь продовжують рости — скільки коштують зернові

Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

20:30 Ємець розповів, як заробляють на облаштуванні укриттів у Києві

Text

19:13 Чи буде світло у столиці та нові виклики — Київський час

Text

18:03 За день 90 ухилянтів — Демченко розповів про пік втеч за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:56 Заява ООН щодо ударів ATACMS по Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE