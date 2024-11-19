Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Минулого року понад два мільярди гривень спрямували на відновлення пошкоджених будинків у Києві. Процес виділення грошей на відбудову має сувору процедуру.

Про це заявив депутат Київської міської ради Леонід Ємець в ефірі "Київського часу" у вівторок, 19 листопада.

Тендери та процедура

За словами Ємця, для того аби відновити будинок спочатку необхідно провести тендер, закупити матеріали, пройти експертизу, створити проєкт. Це займає щонайменше пів року.

"Минулого року понад два мільярди гривень було виділено на відновлення зруйнованих і пошкоджень будинків. На скільки швидко це робиться — визначено українським законодавством. У нас є процедура. А для того, щоб провести ремонт, треба провести тендер та експертизу. Треба закупити якісь матеріали. Це займає близько півроку. І це в кращому випадку, якщо в цих тендерних процесах хтось з закупівельників не подав скаргу", — сказав депутат.

Він додав, що державні інспекції контролюють всі ці етапи, і жоден підрядник не може обійти законні процедури, щоб уникнути корупції.

"У нас є державні інспекції, які цими питаннями займаються. Жоден із тих, хто виконує роботи, обійти процедури визначені законодавством права не має. Інакше за ним приходять люди з правоохоронних органів", — підсумував Ємець.

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