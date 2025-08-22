США присоединятся к гарантиям безопасности — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали эксперт по политическим вопросам и адвокации Совета экономической безопасности Украины Роман Стебливский, нардепы Сергей Козырь и Олег Дунда, директор Украинского парламентского института Игорь Когут, директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ Юрий Ехануров и член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.
Среди тем эфира:
- США готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины;
- Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать его возможную встречу с Владимиром Путиным;
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что удары Украины по нефтепроводу "Дружба" вызвали сильное недовольство Дональда Трампа.
Напомним, Зеленский сообщил, что только дипломатические усилия США и их партнеров могут остановить российского диктатора Путина.
Кроме того, украинский лидер объяснил, зачем Россия пытается сорвать встречу с Путиным.