США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

22 серпня 2025 р. 18:05

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали експерт з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки України Роман Стеблівський, нардепи Сергій Козир та Олег Дунда, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут, директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ Юрій Єхануров та член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

  • США готові приєднатися до гарантій безпеки для України;
  • Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати його можливу зустріч із Володимиром Путіним;
  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що удари України по нафтопроводу "Дружба" викликали сильне невдоволення Дональда Трампа.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що лише дипломатичні зусилля США та їхніх партнерів можуть зупинити російського диктатора Путіна.

Крім того, український лідер пояснив, навіщо Росія намагається зірвати зустріч з Путіним.

