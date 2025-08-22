США готові приєднатися до гарантій безпеки — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали експерт з політичних питань та адвокації Ради економічної безпеки України Роман Стеблівський, нардепи Сергій Козир та Олег Дунда, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут, директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ Юрій Єхануров та член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Ефір Вечір.LIVE

Серед тем ефіру:

США готові приєднатися до гарантій безпеки для України;

Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати його можливу зустріч із Володимиром Путіним;

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що удари України по нафтопроводу "Дружба" викликали сильне невдоволення Дональда Трампа.

