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Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов

Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов

1 апреля 2024 г. 20:44

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Боец "Скиф" из батальона "Свобода" бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины был среди тех, кто первым вступил в захваченный российскими захватчиками Гостомель. В то время у украинских воинов не было достаточно оружия, о том дали отпор лучшим силам врага.

Об этих и других интересных фактах об освобождении Киевщины "Скиф" рассказал корреспонденту Новости.LIVE Кристине Луцик.

Боевого опыта не было

"Мы находились под постоянным вражеским обстрелом. Мы были без опыта, без каких-то особых навыков. И оружия у нас толком не было. Я не хочу, чтобы мой сын через десять лет пережил то, чтобы видел я", — рассказывает "Скиф".

Военный также упоминает, что до начала полномасштабного вторжения русских захватчиков и не участвовал в боевых действиях.

"До этого я держал автомат, я закончил Черниговский авиационный лицей, но я не участвовал в АТО", — объяснил военный.

"Скиф" также упоминает, что у него и его собратьев не было достаточно тяжелого вооружения.

"Тяжелого вооружения у нас вообще не было. Были "трубы", РПГ и две-три противотанковые ракеты NLAW", — рассказал воин.

Увольнение Гостомеля

Также он поделился впечатлениями от успешной операции по освобождению Гостомеля, в которую его подразделение вошло первым.

"Мы зашли в Гостомель и на следующий день подтянулись Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины. На бронетранспортерах и технике. И вот мы были за день до них. Пешком зашли. Это было круто", — вспоминает боец.

Напомним, украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов показал видео эффектного уничтожения дронами российских танков Т-80 в Донецкой области.

В то же время в ГНСУ показали кадры уничтожения дроном-камикадзе вражеского комплекса "Муром-М" в Харьковской области, который использовался для наблюдения за украинскими защитниками.

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