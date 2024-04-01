Український воїн розповів подробиці звільнення Київщини від окупантів

Боєць "Скіф" з батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" Національної гвардії України був серед тих, хто першим вступив у захоплений російськими загарбниками Гостомель. В той час українські воїни не мали вдосталь зброї, про те дали відсіч кращим силам ворога.

Про ці та інші цікаві факти про звільнення Київщини "Скіф" розповів кореспондентці Новини.LIVE Христині Луцик.

Бойового досвіду не було

"Ми знаходилися під постійним ворожим обстрілом. Ми були без досвіду, без якихось особливих навичок. І зброї в нас толком не було. Я не хочу, щоб мій син через десять років пережив те, щоб бачив я", — розповідає "Скіф".

Військовий також згадує, що до початку повномасштабного вторгнення російських загарбників і не брав участі в бойових діях.

"До цього я тримав автомат, я закінчив Чернігівський авіаційний ліцей, але я не брав участі в АТО", — пояснив військовий.

"Скіф" також згадує, що в нього і його побратимів не було достатньо важкого озброєння.

"Важкого озброєння в нас взагалі не було. Були "труби", РПГ і дві-три протитанкові ракети NLAW", — розповів воїн.

Звільнення Гостомеля

Також він поділився враженнями від успішної операції по звільненню Гостомеля, в який його підрозділ увійшов першим.

"Ми зайшли в Гостомель і наступного дня підтягнулися Національна гвардія, Збройні сили України. На бронетранспортерах, та техніці. І от ми були за день до них. Пішки зайшли. Це було круто", — згадує боєць.

Нагадаємо, українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов показав відео ефектного знищення дронами російських танків Т-80 у Донецькій області.

Водночас у ДПСУ показали кадри знищення дроном-камікадзе ворожого комплексу "Муром-М" у Харківській області, який використовувався для спостереження за українськими захисниками.