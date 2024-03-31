Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

На телеканалі "Ми-Україна" вийшло інтерв'ю з військовослужбовцем ЗСУ Андрієм Козаченком. Інтерв'ю розповість про війну дронів, долучення до війни цивільних та чого боїться український солдат.
Переглянути інтерв'ю можна за посиланням.
Інтерв'ю з Андрієм Козаченком
Андрій Козаченко — військовослужбовець ЗСУ, за фахом столяр-будівельник, паркетник 4 розряду, який нині збирає дрони для українських військових. До початку повномасштабного вторгнення чоловік пройшов строкову службу, працював в охоронній структурі, займався кузовним ремонтом, працював тату-майстром та навіть встиг знятися в індійському фільмі.
Одні з головних тем інтерв'ю:
- чи дійсно запізнюється Україна у війні дронів;
- чому російськомовність — паразитична програма;
- які ніші потрібні творчим людям для високоякісної допомоги війську та інші цікаві теми.
Робота дронів на лінії фронту — останні новини
Нагадаємо, українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов показав відео ефектного знищення дронами російських танків Т-80 у Донецькій області.
Водночас у ДПСУ показали кадри знищення дроном-камікадзе ворожого комплексу "Муром-М" у Харківській області, який використовувався для спостереження за українськими захисниками.
А оператори ударних дронів 47 ОМБр влучили своїм літальним апаратом в окупантів, які вирішили заховатися в рештках будівлі. Один з солдатів вижив, та втік з місця, залишивши свого побратима помирати.