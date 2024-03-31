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Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

31 березня 2024 р. 20:30

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20:30 Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

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20:30 Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

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14:58 Нардеп розповів, чи вплинуть обстріли української енергетики на допомогу від США

Text

13:57 На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

Text

12:01 Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

30 березня 2024
Text

15:29 Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

Text

14:15 Нардеп розповів, яким чином можна мотивувати військовозобов'язаних йти до армії

Text

11:15 Нардеп розповів, наскільки сильно окупанти відчули удари по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин пояснив, чому в Україні хочуть заборонити Telegram

Text

09:11 Українські силовики проти Telegram — Юрчишин відповів, чому хочуть закрити месенджер

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На телеканалі "Ми-Україна" вийшло інтерв'ю з військовослужбовцем ЗСУ Андрієм Козаченком. Інтерв'ю розповість про війну дронів, долучення до війни цивільних та чого боїться український солдат.

Переглянути інтерв'ю можна за посиланням

Інтерв'ю з Андрієм Козаченком

Андрій Козаченко — військовослужбовець ЗСУ, за фахом столяр-будівельник, паркетник 4 розряду, який нині збирає дрони для українських військових. До початку повномасштабного вторгнення чоловік пройшов строкову службу, працював в охоронній структурі, займався кузовним ремонтом, працював тату-майстром та навіть встиг знятися в індійському фільмі.

Одні з головних тем інтерв'ю:

  • чи дійсно запізнюється Україна у війні дронів;
  • чому російськомовність — паразитична програма;
  • які ніші потрібні творчим людям для високоякісної допомоги війську та інші цікаві теми.

Робота дронів на лінії фронту — останні новини

Нагадаємо, українській військовий журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов показав відео ефектного знищення дронами російських танків Т-80 у Донецькій області.

Водночас у ДПСУ показали кадри знищення дроном-камікадзе ворожого комплексу "Муром-М" у Харківській області, який використовувався для спостереження за українськими захисниками.

А оператори ударних дронів 47 ОМБр влучили своїм літальним апаратом в окупантів, які вирішили заховатися в рештках будівлі. Один з солдатів вижив, та втік з місця, залишивши свого побратима помирати.

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20:06 На Львівщині з-під завалів витягнули тіло ще одного чоловіка

19:55 Росіяни вдарили по Харківщині — чи є постраждалі

19:52 РФ офіційно звинуватила Україну в теракті в Крокусі та вимагає арештувати "винних"

19:42 Жирона з дублем Довбика наприкінці матчу вирвала перемогу у Бетіса

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:38 У Сербії на кордоні затримали українця, який ховав сотні тисяч євро готівкою

19:31 Стало відомо, що на один зі штатів США не поширюється 5-та стаття НАТО

19:16 У поліції заявили, що кількість убитих та закатованих в Бучі — неостаточна

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20:30 Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

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14:58 Нардеп розповів, чи вплинуть обстріли української енергетики на допомогу від США

Text

13:57 На столичному Печерську відбулася акція на підтримку військовополонених Азову

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12:01 Можливе підвищення тарифів на електроенергію — Кучеренко зробив прогноз

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15:29 Колишній міністр з питань ЖКГ розповів, яких руйнувань зазнала енергосистема України

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14:15 Нардеп розповів, яким чином можна мотивувати військовозобов'язаних йти до армії

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