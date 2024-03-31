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Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

31 марта 2024 г. 20:30

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20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

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14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

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13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

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12:01 Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

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15:29 Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

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14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

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11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

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08:05 Лукашенко работает в интересах Путина — нардеп объяснил, есть ли ядерная угроза для стран Балтии

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20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

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14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

Text

13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

Text

12:01 Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

30 марта 2024
Text

15:29 Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

Text

14:15 Нардеп рассказал, каким образом можно мотивировать военнообязанных идти в армию

Text

11:15 Нардеп рассказал, насколько сильно оккупанты почувствовали удары по НПЗ

Text

09:50 Юрчишин объяснил, почему в Украине хотят запретить Telegram

Text

09:11 Украинские силовики против Telegram — Юрчишин ответил, почему хотят закрыть мессенджер

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На телеканале "Ми-Україна" вышло интервью с военнослужащим ВСУ Андреем Козаченко. Интервью расскажет о войне дронов, присоединении к войне гражданских и чего боится украинский солдат.

Просмотреть интервью можно по ссылке.

Интервью с Андреем Козаченко

Андрей Козаченко — военнослужащий ВСУ, по специальности столяр-строитель, паркетник 4 разряда, ныне собирающий дроны для украинских военных. До начала полномасштабного вторжения мужчина прошел срочную службу, работал в охранной структуре, занимался кузовным ремонтом, работал тату мастером и даже успел сняться в индийском фильме.

Одни из главных тем интервью:

  • действительно ли опаздывает Украина в войне дронов;
  • почему русскоязычие — паразитическая программа;
  • какие ниши нужны творческим людям для высококачественной помощи войску и другие интересные темы.

Работа дронов на линии фронта — последние новости

Напомним, украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов показал видео эффектного уничтожения дронами российских танков Т-80 в Донецкой области.

В то же время в ГНСУ показали кадры уничтожения дроном-камикадзе вражеского комплекса "Муром-М" в Харьковской области, который использовался для наблюдения за украинскими защитниками.

А операторы ударных дронов 47 ОМБр попали своим летательным аппаратом в оккупантов, решивших спрятаться в остатках здания. Один из солдат выжил и скрылся с места, оставив своего побратима умирать.

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20:43 Львовская полиция открыла дело по хакерской атаке на систему е-билета

20:06 Во Львовской области из-под завалов вытащили тело еще одного мужчины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:55 Россияне ударили по Харьковской области — есть ли пострадавшие

19:52 РФ официально обвинила Украину в теракте в Крокусе и требует арестовать "виновных"

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13:57 На столичном Печерске прошла акция в поддержку военнопленных Азова

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12:01 Возможное повышение тарифов на электроэнергию — Кучеренко сделал прогноз

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15:29 Бывший министр по вопросам ЖКХ рассказал, какие разрушения получила энергосистема Украины

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