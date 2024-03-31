Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

На телеканале "Ми-Україна" вышло интервью с военнослужащим ВСУ Андреем Козаченко. Интервью расскажет о войне дронов, присоединении к войне гражданских и чего боится украинский солдат.

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Интервью с Андреем Козаченко

Андрей Козаченко — военнослужащий ВСУ, по специальности столяр-строитель, паркетник 4 разряда, ныне собирающий дроны для украинских военных. До начала полномасштабного вторжения мужчина прошел срочную службу, работал в охранной структуре, занимался кузовным ремонтом, работал тату мастером и даже успел сняться в индийском фильме.

Одни из главных тем интервью:

действительно ли опаздывает Украина в войне дронов;

почему русскоязычие — паразитическая программа;

какие ниши нужны творческим людям для высококачественной помощи войску и другие интересные темы.

Работа дронов на линии фронта — последние новости

Напомним, украинский военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов показал видео эффектного уничтожения дронами российских танков Т-80 в Донецкой области.

В то же время в ГНСУ показали кадры уничтожения дроном-камикадзе вражеского комплекса "Муром-М" в Харьковской области, который использовался для наблюдения за украинскими защитниками.

А операторы ударных дронов 47 ОМБр попали своим летательным аппаратом в оккупантов, решивших спрятаться в остатках здания. Один из солдат выжил и скрылся с места, оставив своего побратима умирать.