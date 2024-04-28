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В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

В Киеве прошла очередная акция в поддержку украинских военнопленных

28 апреля 2024 г. 14:43

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В столице в воскресенье, 28 апреля, прошла акция FreeAzov в поддержку военнопленных. Киевляне стояли вдоль дороги с плакатами в центре города и призвали вернуть украинских воинов домой.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Акция в поддержку пленных в Киеве 28 апреля

Сотни горожан, друзья и родные которых являются военнопленными, вышли сегодня с плакатами в их поддержку на улице Межигорской на Подоле в Киеве.

Местные активисты снова собрались с целью поддержки военных, находящихся в плену более двух лет. Во время акции участники пели гимн Украины, а проезжающие мимо водители поддерживали их сигналами автомобилей.

В протесте приняли участие военные, которые сейчас на реабилитации, и обычные украинцы. Они понимают, насколько важно привлекать внимание к проблеме удержания пленных, чтобы как можно быстрее произошло их освобождение и возвращение домой.

Напомним, 21 апреля состоялось предварительное мероприятие по поддержке воинов, находящихся в плену. Тогда под метро "Арсенальная" собралось около сотни человек.

Также мы писали, что 14 апреля в Киеве прошла очередная мирная демонстрация, организованная активистами, стремящимися привлечь внимание к вопросу украинских военнопленных.

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14:10 В Одессе планируют ремонт дорог на 30 миллионов — ProZorro

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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