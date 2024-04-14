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У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

14 квітня 2024 р. 16:35

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16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

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13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

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00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

13 квітня 2024
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20:07 Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

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17:51 Берлінська вказала на сигнали повернення "радянщини" у Сили оборони

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У центрі Києва зібралися сотні людей в рамках акції Free Azov. Натовп розтягнувся у дві шеренги по обидва боки з плакатами та прапорами.

Про це розповіла кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Акція в підтримку полонених "азовців"

Подію вкотре організували родини військовополонених захисників Маріуполя, військових Маріупольського гарнізону.

На мітингу присутні не лише рідні "азовців", а інших громадян, які з тієї чи іншої причини опинилися в полоні. Також на акції можна зустріти і бойових побратимів бійців, які опинилися в полоні.

Нагадаємо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми писали, що у Львові в суботу, 6 квітня, відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

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16:07 Шахтар у матчі з вилученням Зубкова переміг у Полтаві

16:05 Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:55 Зеленський заявив, що Україна засуджує атаку Ірану проти Ізраїлю

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