У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

У центрі Києва зібралися сотні людей в рамках акції Free Azov. Натовп розтягнувся у дві шеренги по обидва боки з плакатами та прапорами.

Про це розповіла кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Акція в підтримку полонених "азовців"

Подію вкотре організували родини військовополонених захисників Маріуполя, військових Маріупольського гарнізону.

На мітингу присутні не лише рідні "азовців", а інших громадян, які з тієї чи іншої причини опинилися в полоні. Також на акції можна зустріти і бойових побратимів бійців, які опинилися в полоні.

Нагадаємо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Раніше ми писали, що у Львові в суботу, 6 квітня, відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.