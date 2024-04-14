В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию Free Azov в поддержку военнопленных

В центре Киева собрались сотни человек в рамках акции Free Azov. Толпа растянулась в две шеренги с обеих сторон с плакатами и флагами.
Об этом рассказала корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Акция в поддержку пленных "азовцев"
Событие еще раз организовали семьи военнопленных защитников Мариуполя, военных Мариупольского гарнизона.
На митинге присутствуют не только родные "азовцев", но и других граждан, по той или иной причине оказавшихся в плену. Также на акции можно встретить и оказавшихся в плену боевых собратьев бойцов.
Напомним, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".
Ранее мы писали, что во Львове в субботу, 6 апреля, прошла очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.