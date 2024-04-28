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У Києві пройшла чергова акція на підтримку українських військовополонених

У Києві пройшла чергова акція на підтримку українських військовополонених

28 квітня 2024 р. 14:43

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У столиці в неділю, 28 квітня, відбулася акція FreeAzov на підтримку військовополонених. Кияни стояли вздовж дороги з плакатами в центрі міста й закликали повернути українських воїнів додому.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Акція на підтримку полонених у Києві 28 квітня

Сотні містян, друзі чи рідні яких є військовополоненими, вийшли сьогодні з плакатами на їхню підтримку на вулиці Межигірській на Подолі у Києві.

Місцеві активісти знову зібралися з метою підтримки військових, які перебувають у полоні понад два роки. Під час акції учасники співали гімн України, а водії, що проїжджали повз — підтримували їх сигналами автівок.

Участь у протесті взяли військові, які зараз на реабілітації, та звичайні українці. Вони розуміють, наскільки зараз важливо привертати увагу до проблеми утримання полонених, аби якомога швидше відбулося їх звільнення й повернення додому.

Нагадаємо, 21 квітня відбувся попередній захід щодо підтримки воїнів, які в полоні. Тоді під метро "Арсенальна" зібралися близько сотні людей.

Також ми писали, що 14 квітня в Києві відбулась чергова мирна демонстрація, організована активістами, які прагнуть привернути увагу до питання українських військовополонених.

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14:29 В Ірані засудили до смертної кари репера, який активно підтримує Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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