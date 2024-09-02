Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Российские оккупанты утром 2 сентября атаковали Киев одновременно баллистическими и крылатыми ракетами. В результате вражеских ударов зафиксированы падение обломков в нескольких районах столицы.

Об этом сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире Ранок.LIVE.

Атака на Киев 2 сентября

По словам Шаманова, Россия нанесла беспрецедентный удар по столице: оккупанты одновременно запустили баллистические и крылатые ракеты.

"Средствами ПВО в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка баллистических. [...] В результате ракетного удара зафиксированы падения обломков в нескольких районах столицы: Голосеевском, Шевченковском, Днепровском и Святошинском", — говорится в сообщении.

Также известно, что предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.