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Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
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17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

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17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

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16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
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15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

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17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

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21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

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16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Российские войска утром в понедельник, 2 сентября, совершили атаку на Украину. Враг обстрелял Киев ракетами, зафиксировано попадание.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новости.LIVE стали:

  • военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
  • председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • авиационный эксперт, бывший офицер ПВО Валерий Романенко;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • политолог Петр Олещук.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • когда подпишут законопроект о повышении акцизов на горючее;
  • Харьков и Сумы в огне: россияне гонят по гражданским;
  • Украина ведет переговоры о дальнобойном оружии: каков результат.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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