Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Российские войска утром в понедельник, 2 сентября, совершили атаку на Украину. Враг обстрелял Киев ракетами, зафиксировано попадание.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новости.LIVE стали:
- военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;
- международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
- доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;
- председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
- исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;
- авиационный эксперт, бывший офицер ПВО Валерий Романенко;
- дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- политолог Петр Олещук.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- когда подпишут законопроект о повышении акцизов на горючее;
- Харьков и Сумы в огне: россияне гонят по гражданским;
- Украина ведет переговоры о дальнобойном оружии: каков результат.