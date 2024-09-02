Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Российские войска утром в понедельник, 2 сентября, совершили атаку на Украину. Враг обстрелял Киев ракетами, зафиксировано попадание.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новости.LIVE стали:

военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;

международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач;

председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко;

авиационный эксперт, бывший офицер ПВО Валерий Романенко;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

политолог Петр Олещук.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

когда подпишут законопроект о повышении акцизов на горючее;

Харьков и Сумы в огне: россияне гонят по гражданским;

Украина ведет переговоры о дальнобойном оружии: каков результат.