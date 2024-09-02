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Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

02 вересня 2024 р. 08:00

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

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16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Російські війська вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили атаку на Україну. Ворог обстріляв Київ ракетами, зафіксовано влучання.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;
  • голова Комітету економістів України Андрій Новак;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • авіаційний експерт, колишній офіцер ППО Валерій Романенко;
  • дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • політолог Петро Олещук.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • коли підпишуть законопроєкт про підвищення акцизів на пальне;
  • Харків та Суми у вогні: росіяни гатять по цивільних;
  • Україна веде перемовини про далекобійну зброю: який результат.

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08:27 В Україні дорожчає земля — ТОП-3 регіони з високими цінами

08:12 Вночі Росія двічі атакувала Харків — в ОВА повідомили про постраждалу, є пошкодження

08:02 На Чернігівщині жінка повідомляла у месенджері про місця дислокації працівників ТЦК — рішення суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Фінансова допомога від ООН — кому і де виплатять гроші у вересні

07:58 Уламок ракети знищив будівлю спортивної школи у Києві

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08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

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17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

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12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
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21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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