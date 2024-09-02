Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

Російські війська вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили атаку на Україну. Ворог обстріляв Київ ракетами, зафіксовано влучання.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;

голова Комітету економістів України Андрій Новак;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

авіаційний експерт, колишній офіцер ППО Валерій Романенко;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

політолог Петро Олещук.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

коли підпишуть законопроєкт про підвищення акцизів на пальне;

Харків та Суми у вогні: росіяни гатять по цивільних;

Україна веде перемовини про далекобійну зброю: який результат.