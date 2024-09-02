Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

Російські війська вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили атаку на Україну. Ворог обстріляв Київ ракетами, зафіксовано влучання.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
- доктор економічних наук, професор КНУ, Голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач;
- голова Комітету економістів України Андрій Новак;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- авіаційний експерт, колишній офіцер ППО Валерій Романенко;
- дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- політолог Петро Олещук.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- коли підпишуть законопроєкт про підвищення акцизів на пальне;
- Харків та Суми у вогні: росіяни гатять по цивільних;
- Україна веде перемовини про далекобійну зброю: який результат.