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Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

02 вересня 2024 р. 09:18

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08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2024
Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
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21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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Російські окупанти вранці 2 вересня атакували Київ одночасно балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок ворожих ударів зафіксовані падіння уламків в кількох районах столиці.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE

Атака на Київ 2 вересня

За словами Шаманова, Росія завдала безпрецедентного удару по столиці: окупанти одночасно запустили балістичні та крилаті ракети. 

"Засобами ППО в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка балістичних. […] Внаслідок ракетного удару зафіксовані падіння уламків в кількох районах столиці: Голосіївському, Шевченківському, Дніпровському і Святошинському", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.

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10:28 На кордоні з Румунією та Молдовою збираються черги — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

10:14 Один загиблий та майже 60 постраждалих — наслідки масованих обстрілів Харківщини за добу

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

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17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

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12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

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21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

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18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

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