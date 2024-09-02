Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Російські окупанти вранці 2 вересня атакували Київ одночасно балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок ворожих ударів зафіксовані падіння уламків в кількох районах столиці.

Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі Ранок.LIVE.

Атака на Київ 2 вересня

За словами Шаманова, Росія завдала безпрецедентного удару по столиці: окупанти одночасно запустили балістичні та крилаті ракети.

"Засобами ППО в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка балістичних. […] Внаслідок ракетного удару зафіксовані падіння уламків в кількох районах столиці: Голосіївському, Шевченківському, Дніпровському і Святошинському", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.