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Новый глава КГВА Ткаченко является профессионалом, — Витренко

Новый глава КГВА Ткаченко является профессионалом, — Витренко

9 января 2025 г. 4:27

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03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

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00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

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09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово

Недавно назначенный новый глава КГВА (КГГА) Тимур Ткаченко является сугубо профессиональным человеком. Он это продемонстрировал на должности главы Департамента благоустройства и на других должностях в структурах Киевской городской государственной администрации.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Что известно о профессиональных качествах Тимура Ткаченко

"Очень приятно, что городом начинает руководить человек, который здесь работал уже около десяти лет. Она абсолютно четко знает весь город, потому что благоустройство это же не только о подметании улиц, это и о том, как город устроен, где что строится и большое количество вопросов проходит через управление Департаментом благоустройства", — заявил Витренко.

Он отметил, что отдельно у Ткаченко есть огромные успехи как у заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. В частности, он был ответственным за организацию работы укрытий по всей Украине. За то время не было никаких трагедий, которые были связаны с укрытиями.

"Когда я стал депутатом, мы начинали тесно сотрудничать, разрабатывать различные проекты решений... Есть и другое такое обстоятельство, я его учил в университете Шевченко, я преподавал на экономическом факультете, и Тимур Ткаченко был моим студентом... Он был таким твердым хорошистом", — рассказал депутат Киевсовета.

По мнению Витренко, стойкость, взвешенность, дипломатичность Ткаченко станут основой для дальнейшего развития Киева. В то же время депутат назвал Ткаченко жестким.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Тимура Ткаченко новым главой КГВА 31 декабря. В тот же день он уволил Сергея Попка, который занимал эту должность с октября 2022 года.

Также мы писали, что по словам Витренко, в Киеве могут отменить остановку общественного транспорта во время тревог. Соответствующее решение уже подготовили и вынесут на голосование Киевсовета.

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02:35 В Калифорнии из-за лесных пожаров есть погибшие и десятки раненых

02:30 Кого из мужчин могут задержать на улице в январе — объясняет ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:09 В Сумах прогремели взрывы — что известно

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00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
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22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

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19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

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17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:02 Боевой медик объяснила суть работы нового медподразделения в ВСУ

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09:39 Офицер ВСУ прокомментировал слухи об оккупации Курахово