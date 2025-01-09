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Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

09 січня 2025 р. 03:42

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

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13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

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Депутати Київської міської ради підготували рішення про скасування зупинок громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві. Його буде винесено на голосування.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

Що відомо про скасування зупинок громадського транспорту під час тривог у Києві

"Я знаю, що є спойлер від депутатів Київської міської ради, які готують відповідне рішення про відміну зупинок (громадського транспорту. — Ред) під час повітряної тривоги", — заявив Вітренко.

Водночас журналіст уточнив, чи стосується це будь-якої тривоги. Тобто, мається на увазі сигнал через дрони в першому випадку, і через ракетну небезпеку в іншому. На що депутат Київради відповів, що мова йде про скасування зупинок при будь-яких тривогах. Наразі це питання обговорює в кулуарах.

"Це рішення є, воно зараз обговорюється в кулуарах міської ради. Воно буде підготовлено певними депутатами і буде винесено до зали Київської міської ради для того, щоб (було. — Ред.) проголосовано", — резюмував Андрій Вітренко.

Зазначимо, що напередодні новий очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, громадський транспорт під час повітряних тривог у Києві працюватиме інакше.

Нагадаємо, що перевізники у столиці підвищили ціни за проїзд. Зокрема, теперь маршрут Київ — Бровари коштує 35 гривень.

Також ми повідомляли, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко звітував про досягнення у столичному метро за 2024 рік. Зокрема, він поінформував, що наразі розпочато модернізацію 220 вагонів наявного рухомого складу. Також у планах є придбання ще 95 нових вагонів.

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02:30 Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

01:43 Злочинці розстріляли сім'ю на Чернігівщині — як покарав суд

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