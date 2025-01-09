Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Депутати Київської міської ради підготували рішення про скасування зупинок громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві. Його буде винесено на голосування.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

Що відомо про скасування зупинок громадського транспорту під час тривог у Києві

"Я знаю, що є спойлер від депутатів Київської міської ради, які готують відповідне рішення про відміну зупинок (громадського транспорту. — Ред) під час повітряної тривоги", — заявив Вітренко.

Водночас журналіст уточнив, чи стосується це будь-якої тривоги. Тобто, мається на увазі сигнал через дрони в першому випадку, і через ракетну небезпеку в іншому. На що депутат Київради відповів, що мова йде про скасування зупинок при будь-яких тривогах. Наразі це питання обговорює в кулуарах.

"Це рішення є, воно зараз обговорюється в кулуарах міської ради. Воно буде підготовлено певними депутатами і буде винесено до зали Київської міської ради для того, щоб (було. — Ред.) проголосовано", — резюмував Андрій Вітренко.

Зазначимо, що напередодні новий очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, громадський транспорт під час повітряних тривог у Києві працюватиме інакше.

Нагадаємо, що перевізники у столиці підвищили ціни за проїзд. Зокрема, теперь маршрут Київ — Бровари коштує 35 гривень.

Також ми повідомляли, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко звітував про досягнення у столичному метро за 2024 рік. Зокрема, він поінформував, що наразі розпочато модернізацію 220 вагонів наявного рухомого складу. Також у планах є придбання ще 95 нових вагонів.