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Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

9 января 2025 г. 3:42

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17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

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13:00 План Трампа по Украине разнесли вдребезги — эфир День.LIVE

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12:03 Россияне приближаются к Купянску — что известно

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Депутаты Киевского городского совета подготовили решение об отмене остановок общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве. Оно будет вынесено на голосование.

Об этом в эфире "Киевского времени" заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Что известно об отмене остановок общественного транспорта во время тревог в Киеве

"Я знаю, что есть спойлер от депутатов Киевского городского совета, которые готовят соответствующее решение об отмене остановки (общественного транспорта. - Ред) во время воздушной тревоги", — заявил Витренко.

В то же время журналист уточнил, касается ли это какой-либо тревоги. То есть, имеется в виду сигнал из-за дронов в первом случае, и из-за ракетной опасности в другом. На что депутат Киевсовета ответил, что речь идет об отмене остановки при любых тревогах. Сейчас этот вопрос обсуждает в кулуарах.

"Это решение есть, оно сейчас обсуждается в кулуарах городского совета. Оно будет подготовлено определенными депутатами и будет вынесено в зал Киевского городского совета для того, чтобы (было. — Ред.) проголосовано", — резюмировал Андрей Витренко.

Отметим, что накануне новый глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что общественный транспорт во время воздушных тревог в Киеве будет работать иначе.

Напомним, что перевозчики в столице повысили цены за проезд. В частности, теперь маршрут Киев — Бровары стоит 35 гривен.

Також мы сообщали, что недавно мэр Киева Виталий Кличко отчитался о достижениях в столичном метро за 2024 год. В частности, он сообщил, что сейчас начата модернизация 220 вагонов имеющегося подвижного состава. Также в планах есть приобретение еще 95 новых вагонов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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