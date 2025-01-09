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Новий глава КМВА Ткаченко є професійною людиною, — Вітренко

Новий глава КМВА Ткаченко є професійною людиною, — Вітренко

09 січня 2025 р. 04:27

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04:27 Новий глава КМВА Ткаченко є професійною людиною, — Вітренко

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03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

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00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

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22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

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19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

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12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

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Нещодавно призначений новий глава КМВА (КМДА) Тимур Ткаченко є суто професійною людиною. Він це продемонстрував на посаді глави Департаменту благоустрою та на інших посадах в структурах Київської міської державної адміністрації.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив депутат Київради Андрій Вітренко.

Що відомо про професійні якості Тимура Ткаченка

"Дуже приємно, що містом починає керувати людина, яка тут працювала вже близько десяти років. Вона абсолютно чітко знає все місто, тому що благоустрій це ж не лише про підмітання вулиць, це і про те, як місто влаштовано, де що будується і велика кількість питань проходить через управління Департаментом благоустрою", — заявив Вітренко.

Він зазначив, що окремо у Ткаченка є величезні успіхи як у заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Зокрема, він був відповідальним за організацію роботи укриттів по всій Україні. За той час не було жодних трагедій, які були пов'язані з укриттями.

"Коли я став депутатом, ми починали тісно співпрацювати, розробляти різноманітні проєкти рішень... Є й інша така обставина, я його навчав в університеті Шевченка, я викладав на економічному факультеті, і Тимур Ткаченко був моїм студентом... Він був таким твердим хорошистом", — розповів депутат Київради.

На погляд Вітренка, стійкість, зваженість, дипломатичність Ткаченка стануть основою для подальшого розвитку Києва. Водночас депутат назвав Ткаченка жорстким.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Тимура Ткаченка новим головою КМВА 31 грудня. В той же день він звільнив Сергія Попка, який займав цю посаду з жовтня 2022 року.

Також ми писали, що за словами Вітренка, у Києві можуть скасувати зупинку громадського транспорту під час тривог. Відповідне рішення вже підготували і винесуть на голосування Київради.

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05:05 До +15 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 На Волині жінка мобілізувалася до лав ЗСУ разом зі своїм котом

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:35 У Каліфорнії через лісові пожежі є загиблі та десятки поранених

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00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
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22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

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09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового