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Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

30 января 2025 г. 7:57

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13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

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13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

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Переселенцы рассказали, что в новых городах не всегда могут чувствовать себя комфортно. Они чувствуют дискриминацию со стороны других украинцев.

Об этом рассказали несколько переселенцев журналисту Новини.LIVE.

Переселенцы чувствуют давление от других украинцев

Переселенка из Мариуполя Тамара рассказала, что нередко сталкивается с дискриминацией со стороны других украинцев.

"Нас дискриминируют по нашему разговору, по нашему стилю жизни. Не всем понятно, как мы живем, а нам не понятно, как они. Осталась только я и ребенок и это тяжело", — поделилась женщина.

Украинцы не из слабых духом. Переезжают, адаптируются, строят жизнь заново. По официальным данным только в столице ВПЛ более 400 тысяч. В Киеве среди всех городов их больше всего.

Евгения, которая выехала из Покровска рассказала, что не обращалась за помощью для ВПЛ.

Я не обращалась, потому что читала в чатах, что ее дают только малообеспеченным семьям, многодетным. Это сложно, я работаю", — поделилась женщина.

Владимир, который сейчас защищает Украину, рассказал, что уже неоднократно менял дом из-за оккупантов. Он покинул родной дом на Луганщине, переехал в Харьков, а затем оттуда в Сумы. Он считает, что в Украине недостаточно хорошо развита коммуникация.

Я думаю, что больше нужно делать рекламную компанию для этого. Чтобы они знали что могут обратиться если им что-то нужно", — рассказал мужчина.

Напомним, глава Совета ВПЛ при КГГА Ольга Алтунина рассказала о проблемах с помощью для переселенцев со стороны городских властей.

Также стало известно, как именно будут поддерживать власти переселенцев в 2025 году и какие программы продолжат работу.

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08:00 Помощь от UNHCR — кто и где может получить 10,8 тыс. грн

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07:57 Как в гостях — что рассказывают ВПЛ о жизни на новом месте

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03:44 Повезло только троим — почему в Киеве ВПЛ не получают жилье

29 января 2025
Text

19:00 Поддержка переселенцев в Киеве — эфир Київський час

Text

17:53 Кулеба сделал заявление о мобилизации 18-летних — эфир Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун сообщил об угрозах DeepSeek для пользователей

Text

13:09 Романенко объяснил, чем грозит открытие аэропортов в Украине

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:06 Критическим предприятиям продлили срок на перебронирование

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08:00 Срочный приказ Зеленского относительно США, — эфир Ранок.LIVE