Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Переселенці розповіли, що у нових містах не завжди можуть почувати себе комфортно. Вони відчувають дискримінацію з боку інших українців.

Про це розповіли кілька переселенців журналісту Новини.LIVE.

Переселенці відчувають тиск від інших українців

Переселенка з Маріуполя Тамара розповіла, що нерідко стикається з дискримінацією з боку інших українців.

"Нас дискримінують по нашій розмові, по нашому стилі життя. Не всім зрозуміло, як ми живемо, а нам не зрозуміло, як вони. Залишилась тільки я і дитина і це важко", — поділилась жінка.

Українці не зі слабких духом. Переїжджають, адаптуються, будують життя наново. За офіційними даними лише у столиці ВПО понад 400 тисяч. У києві з-поміж усіх міст їх найбільше.

Євгенія, яка виїхала з Покровська розповіла, що не зверталася по допомогу для ВПО.

"Я не зверталася, бо читала в чатах, що її дають тільки малозабезпеченим родинам, багатодітним. Це складно, я працюю", — поділилась жінка.

Володимир, який нині захищає Україну, розповів, що вже неодноразово змінював оселю через окупантів. Він покинув рідний дім на Луганщині, переїхав до Харкова, а потім звідти до Сум. Він вважає, що в Україні недостатньо добре розвинена комунікація.

"Я думаю, що більше потрібно робити рекламну компанію для цього. Щоб вони знали що можуть звернутися якщо їм щось потрібно", — розповів чоловік.

Нагадаємо, голова Ради ВПО при КМДА Ольга Алтуніна розповіла про проблеми з допомогою для переселенців з боку міської влади.

Також стало відомо, як саме підтримуватиме влада переселенців у 2025 році і які програми продовжать роботу.