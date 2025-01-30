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Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

30 січня 2025 р. 07:57

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07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

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03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
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19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

Text

13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

Text

13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

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Переселенці розповіли, що у нових містах не завжди можуть почувати себе комфортно. Вони відчувають дискримінацію з боку інших українців.

Про це розповіли кілька переселенців журналісту Новини.LIVE.

Переселенці відчувають тиск від інших українців

Переселенка з Маріуполя Тамара розповіла, що нерідко стикається з дискримінацією з боку інших українців. 

"Нас дискримінують по нашій розмові, по нашому стилі життя. Не всім зрозуміло, як ми живемо, а нам не зрозуміло, як вони. Залишилась тільки я і дитина і це важко", — поділилась жінка. 

Українці не зі слабких духом. Переїжджають, адаптуються, будують життя наново. За офіційними даними лише у столиці ВПО понад 400 тисяч. У києві з-поміж усіх міст їх найбільше.

Євгенія, яка виїхала з Покровська розповіла, що не зверталася по допомогу для ВПО. 

"Я не зверталася, бо читала в чатах, що її дають тільки малозабезпеченим родинам, багатодітним. Це складно, я працюю", — поділилась жінка. 

Володимир, який нині захищає Україну, розповів, що вже неодноразово змінював оселю через окупантів. Він покинув рідний дім на Луганщині, переїхав до Харкова, а потім звідти до Сум. Він вважає, що в Україні недостатньо добре розвинена комунікація. 

"Я думаю, що більше потрібно робити рекламну компанію для цього. Щоб вони знали що можуть звернутися якщо їм щось потрібно", — розповів чоловік. 

Нагадаємо, голова Ради ВПО при КМДА Ольга Алтуніна розповіла про проблеми з допомогою для переселенців з боку міської влади. 

Також стало відомо, як саме підтримуватиме влада переселенців у 2025 році і які програми продовжать роботу. 

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08:29 Будівництво метро стало найдорожчою закупівлею для Києва

08:29 Кого з українців мобілізуватимуть першочергово в лютому 2025

08:12 Українці можуть заробити на монетах — що вдасться вигідно продати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Допомога від UNHCR — хто і де може отримати 10,8 тис. грн

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07:57 Наче в гостях — що розповідають ВПО про життя на новому місці

Text

03:44 Пощастило лише трьом — чому у Києві ВПО не отримують житло

29 січня 2025
Text

19:00 Підтримка переселенців у Києві — ефір Київський час

Text

17:53 Кулеба зробив заяву про мобілізацію 18-річних — ефір Вечір.LIVE

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13:36 Корсун повідомив про загрози DeepSeek для користувачів

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13:09 Романенко пояснив, чим загрожує відкриття аеропортів в Україні

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13:00 Термінова заява Зеленського щодо переговорів — ефір День.LIVE

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11:06 Критичним підприємствам подовжили термін на перебронювання

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