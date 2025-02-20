Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Сейчас столицу Украины нельзя назвать инклюзивным городом. Несмотря на это в Киеве обустроят лишь 92 безбарьерных перехода из тысяч необходимых.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире День.LIVE в четверг, 20 февраля.

Безбарьерность в Киеве

По словам депутата, муниципальные департаменты транспортной инфраструктуры закладывают только 92 проекта переходов с понижением. А в столице есть тысячи перекрестков.

"На проблему обратил внимание и новоназначенный глава военной администрации, который уже работает над созданием безбарьерных маршрутов в столице. Они должны стать частью государственной программы, которую курирует первая леди", — отметил Витренко.

Напомним, журналист Новини.LIVE Александр Саюн провел эксперимент, чтобы проверить, является ли Киев безбарьерным городом. Результаты оказались весьма неутешительными.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко объяснил, почему затягивается процесс восстановления Киева. По его словам, причиной этого является неэффективная работа чиновников и бюрократия.