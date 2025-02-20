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Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

20 февраля 2025 г. 17:10

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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Сейчас столицу Украины нельзя назвать инклюзивным городом. Несмотря на это в Киеве обустроят лишь 92 безбарьерных перехода из тысяч необходимых.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире День.LIVE в четверг, 20 февраля.

Безбарьерность в Киеве

По словам депутата, муниципальные департаменты транспортной инфраструктуры закладывают только 92 проекта переходов с понижением. А в столице есть тысячи перекрестков.

"На проблему обратил внимание и новоназначенный глава военной администрации, который уже работает над созданием безбарьерных маршрутов в столице. Они должны стать частью государственной программы, которую курирует первая леди", — отметил Витренко.

Напомним, журналист Новини.LIVE Александр Саюн провел эксперимент, чтобы проверить, является ли Киев безбарьерным городом. Результаты оказались весьма неутешительными.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко объяснил, почему затягивается процесс восстановления Киева. По его словам, причиной этого является неэффективная работа чиновников и бюрократия.

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18:05 Международные автобусные рейсы — как выбрать перевозчика в 2025

18:01 В Одессе взорвали в воздух внедорожник — что уже известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:47 Травма на производстве — оштрафуют ли работодателя

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE