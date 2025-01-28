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Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

28 січня 2025 р. 16:59

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16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

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16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

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14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

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10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

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13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Безбар'єрність в Україні потрібно було впроваджувати ще "вчора". Через війну значно збільшилась кількість людей з інвалідністю. Умови для них мають бути належними. Кожен, хто користується кріслом колісним чи протезом, повинен мати змогу безперешкодно скористатись усіма послугами та відвідати будь-які заклади. Влада, зокрема й Києва, чи не щороку говорить про те, безбар'єрність впроваджується, але на практиці ситуація далеко не така.

Журналіст Олександр Саюн в ефірі День.LIVE провів експеримент та перевірив, чи дійсно Київ — безбар'єрне місто.

Чи є безбар'єрність у Києві

Київ — столиця України, саме з нього мають брати приклад й інші міста. Йдеться й про безбар'єрність. Однак, як перевірив наш журналіст, у цій сфері Київ не є взірцем.

Олександр сів у крісло колісне та на практиці перевірив, чи може людина з інвалідністю самостійно відвідати популярні заклади харчування на Контрактовій площі у столиці. Результати не можна назвати втішними. Ледь не у всіх закладах громадського харчування немає пандусів або заїздів. Навіть тротуари, які, на перший погляд, підлаштовані під крісло колісне, мають неналежну якість.

https://t.me/novynylive/137184

Нагадаємо, в Одесі виділять понад 21 мільйон гривень на благоустрій муніципального пляжу для людей з інвалідністю. Він буде відкритий на 11 станції Великого фонтану.

У Львові виник скандал через встановлення пандуса біля будинку. Мешканці багатоповерхівки обурились та висловились проти його встановлення.

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16:23 У Києві розікрали мільйони на купівлі кондиціонерів в електрички

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:10 Компанії на Одещині позбавляються російського сліду — рейтинг

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