Безбар'єрність в Україні потрібно було впроваджувати ще "вчора". Через війну значно збільшилась кількість людей з інвалідністю. Умови для них мають бути належними. Кожен, хто користується кріслом колісним чи протезом, повинен мати змогу безперешкодно скористатись усіма послугами та відвідати будь-які заклади. Влада, зокрема й Києва, чи не щороку говорить про те, безбар'єрність впроваджується, але на практиці ситуація далеко не така.

Журналіст Олександр Саюн в ефірі День.LIVE провів експеримент та перевірив, чи дійсно Київ — безбар'єрне місто.

Чи є безбар'єрність у Києві

Київ — столиця України, саме з нього мають брати приклад й інші міста. Йдеться й про безбар'єрність. Однак, як перевірив наш журналіст, у цій сфері Київ не є взірцем.

Олександр сів у крісло колісне та на практиці перевірив, чи може людина з інвалідністю самостійно відвідати популярні заклади харчування на Контрактовій площі у столиці. Результати не можна назвати втішними. Ледь не у всіх закладах громадського харчування немає пандусів або заїздів. Навіть тротуари, які, на перший погляд, підлаштовані під крісло колісне, мають неналежну якість.

Нагадаємо, в Одесі виділять понад 21 мільйон гривень на благоустрій муніципального пляжу для людей з інвалідністю. Він буде відкритий на 11 станції Великого фонтану.

У Львові виник скандал через встановлення пандуса біля будинку. Мешканці багатоповерхівки обурились та висловились проти його встановлення.