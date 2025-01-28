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Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

28 января 2025 г. 16:59

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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16:59 Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

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14:19 Юрист ответил, где в Украине больше всего процветает коррупция

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13:08 Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

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13:01 США отменили помощь украинцам, — эфир День.LIVE

Text

10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

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10:30 ГБР не может анализировать ситуацию на фронте — причина

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27 января 2025
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13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Безбарьерность в Украине нужно было внедрять еще "вчера". Из-за войны значительно увеличилось количество людей с инвалидностью. Условия для них должны быть соответствующие. Каждый, кто пользуется креслом колесным или протезом, должен иметь возможность беспрепятственно воспользоваться всеми услугами и посетить любые заведения. Власти, в том числе и Киева, чуть ли не ежегодно говорят о том, что безбарьерность внедряется, но на практике ситуация далеко не такая.

Журналист Александр Саюн в эфире День.LIVE провел эксперимент и проверил, действительно ли Киев — безбарьерный город.

Есть ли безбарьерность в Киеве

Киев — столица Украины, именно с него должны брать пример и другие города. Речь идет и о безбарьерности. Однако, как проверил наш журналист, в этой сфере Киев не является образцом.

Александр сел в кресло колесное и на практике проверил, может ли человек с инвалидностью самостоятельно посетить популярные заведения питания на Контрактовой площади в столице. Результаты нельзя назвать утешительными. Едва ли не во всех заведениях общественного питания нет пандусов или заездов. Даже тротуары, которые, на первый взгляд, подстроены под кресло колесное, имеют ненадлежащее качество.

https://t.me/novynylive/137184

Напомним, в Одессе выделят более 21 миллиона гривен на благоустройство муниципального пляжа для людей с инвалидностью. Он будет открыт на 11 станции Большого фонтана.

В Львове возник скандал из-за установки пандуса возле дома. Жители многоэтажки возмутились и высказались против его установки.

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16:23 В Киеве украли миллионы на покупке кондиционеров в электрички

16:10 Компании на Одесчине избавляются от российского следа — рейтинг

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:01 В Китае создают армию из 1000 роботов-гуманоидов для производства

15:56 Польша сделала невозможным блокирования границы с Украиной

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10:52 Воевать должны все — военный высказался относительно мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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