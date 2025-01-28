Инклюзивный ли Киев — социальный эксперимент от Новини.LIVE

Безбарьерность в Украине нужно было внедрять еще "вчера". Из-за войны значительно увеличилось количество людей с инвалидностью. Условия для них должны быть соответствующие. Каждый, кто пользуется креслом колесным или протезом, должен иметь возможность беспрепятственно воспользоваться всеми услугами и посетить любые заведения. Власти, в том числе и Киева, чуть ли не ежегодно говорят о том, что безбарьерность внедряется, но на практике ситуация далеко не такая.

Журналист Александр Саюн в эфире День.LIVE провел эксперимент и проверил, действительно ли Киев — безбарьерный город.

Есть ли безбарьерность в Киеве

Киев — столица Украины, именно с него должны брать пример и другие города. Речь идет и о безбарьерности. Однако, как проверил наш журналист, в этой сфере Киев не является образцом.

Александр сел в кресло колесное и на практике проверил, может ли человек с инвалидностью самостоятельно посетить популярные заведения питания на Контрактовой площади в столице. Результаты нельзя назвать утешительными. Едва ли не во всех заведениях общественного питания нет пандусов или заездов. Даже тротуары, которые, на первый взгляд, подстроены под кресло колесное, имеют ненадлежащее качество.

Напомним, в Одессе выделят более 21 миллиона гривен на благоустройство муниципального пляжа для людей с инвалидностью. Он будет открыт на 11 станции Большого фонтана.

В Львове возник скандал из-за установки пандуса возле дома. Жители многоэтажки возмутились и высказались против его установки.