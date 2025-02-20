Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Зараз столицю України не можна назвати інклюзивним містом. Попри це у Києві облаштують лише 92 безбар'єрні переходи з тисяч необхідних.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі День.LIVE у четвер, 20 лютого.

Безбар'єрність у Києві

За словами депутата, муніципальні департаменти транспортної інфраструктури закладають лише 92 проєкти переходів з пониженням. А в столиці є тисячі перехресть.

"На проблему звернув увагу і новопризначений голова військової адміністрації, який вже працює над створенням безбар'єрних маршрутів у столиці. Вони мають стати частиною державної програми, яку курує перша леді", — зазначив Вітренко.

Нагадаємо, журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн провів експеримент, аби перевірити, чи є Київ безбар'єрним містом. Результати виявилися досить невтішними.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко пояснив, чому затягується процес відбудови Києва. За його словами, причиною цього є неефективна робота чиновників та бюрократія.