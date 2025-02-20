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Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

20 лютого 2025 р. 17:10

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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Зараз столицю України не можна назвати інклюзивним містом. Попри це у Києві облаштують лише 92 безбар'єрні переходи з тисяч необхідних.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі День.LIVE у четвер, 20 лютого.

Безбар'єрність у Києві

За словами депутата, муніципальні департаменти транспортної інфраструктури закладають лише 92 проєкти переходів з пониженням. А в столиці є тисячі перехресть. 

"На проблему звернув увагу і новопризначений голова військової адміністрації, який вже працює над створенням безбар'єрних маршрутів у столиці. Вони мають стати частиною державної програми, яку курує перша леді", — зазначив Вітренко.

Нагадаємо, журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн провів експеримент, аби перевірити, чи є Київ безбар'єрним містом. Результати виявилися досить невтішними.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко пояснив, чому затягується процес відбудови Києва. За його словами, причиною цього є неефективна робота чиновників та бюрократія.

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17:05 Фальсифікат в Україні — як розпізнати підробку правильно

16:56 Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:55 ДБР викрило схему купівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58 млн грн

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