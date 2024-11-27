Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

В Киеве довольно часто происходят прорывы водопроводных труб. По словам представителя коммунальных служб, их износ составляет более 70%.

Об этом он рассказал корреспонденту Новини.LIVE Александру Саюну.

Ситуация с водопроводом в Киеве

Коммунальщик отметил, что износ водопроводных сетей Киева составляет более 70%.

По его словам, решить проблему с прорывами водопроводных труб можно только при помощи регулярного проведения ремонтных работ на отдельных локациях. Заменить глобально все за раз невозможно.

"По городу много где перекладываем сети. Альтернатив пока нет", — сказал он.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Задерейко заявил, что в Киеве мосты работают на грани и со значительной перегрузкой.

Мы также писали, что в Киеве на мосту Метро начались противоаварийные работы. Объект готовят к реставрации, чтобы сделать его более безопасным.