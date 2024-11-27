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Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

27 листопада 2024 р. 17:54

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14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

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13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

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13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

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Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

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У Києві доволі часто відбуваються прориви водопровідних труб. За словами представника комунальних служб, їх зношеність становить понад 70%.

Про це він розповів кореспонденту Новини.LIVE Олександру Саюну.

Ситуація з водопроводом у Києві

Комунальник зазначив, що зношеність водопровідних мереж Києва становить понад 70%.

За його словами, вирішити проблему з проривами водопровідних труб можна лише за допомогою регулярного проведення ремонтних робіт на окремих локаціях. Замінити глобально все за раз — неможливо.

"По місту багато де перекладаємо мережі. Альтернатив наразі немає", — сказав він.

Раніше депутат Київради Андрій Задерейко заявив, що у Києві мости працюють на межі та зі значним перевантаженням.

Також ми писали, що у Києві на мосту Метро розпочалися протиаварійні роботи. Об'єкт готують до реставрації, аби зробити його більш безпечним.

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18:13 Наловив на 312 тисяч — на Одещині затримали любителя риби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

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11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

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