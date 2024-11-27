Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

У Києві доволі часто відбуваються прориви водопровідних труб. За словами представника комунальних служб, їх зношеність становить понад 70%.
Про це він розповів кореспонденту Новини.LIVE Олександру Саюну.
Ситуація з водопроводом у Києві
Комунальник зазначив, що зношеність водопровідних мереж Києва становить понад 70%.
За його словами, вирішити проблему з проривами водопровідних труб можна лише за допомогою регулярного проведення ремонтних робіт на окремих локаціях. Замінити глобально все за раз — неможливо.
"По місту багато де перекладаємо мережі. Альтернатив наразі немає", — сказав він.
Раніше депутат Київради Андрій Задерейко заявив, що у Києві мости працюють на межі та зі значним перевантаженням.
Також ми писали, що у Києві на мосту Метро розпочалися протиаварійні роботи. Об'єкт готують до реставрації, аби зробити його більш безпечним.