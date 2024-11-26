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У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

26 листопада 2024 р. 23:52

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У Києві всі мости працюють на межі та зі значним перевантаженням. Місто потребує будівництва нових шляхопроводів та з дотриманням усіх вимог.

Про це заявив депутат Київради Андрій Задерейко в ефірі Вечір.LIVE.

Стан мостів у Києві

Задерейко наголосив, що столичні мости працюють з перевантаженням у три-чотири рази. Причиною цього є те, що Київ залишається транзитним хабом для великогабаритного транспорту. Через це у столиці необхідно ще хоча б два мости — нижче і вище від міста.

"Три кільця руху в самому місті Києві, вони в нас є: мале, середнє і велике, але їх потрібно зробити відповідно до всіх стандартів і умов зі смугами руху для громадського транспорту", — пояснив він.

Задерейко додав, що також треба скоротити час пересування містом до 45 хвилин, як вимагає Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, у Києві на мосту Метро розпочалися протиаварійні роботи. Об'єкт готують до реставрації, аби зробити його більш безпечним.

Також ми писали, що у Києві стався скандал з тендером на ремонт мосту через Броварський проспект біля станції метро "Дарниця". Його вартість становить 440 мільйонів гривень.

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23:13 Через українського промоутера скасують бій зіркових боксерів

22:58 Ізраїль та "Хезбола" уклали угоду про припинення вогню

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