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В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

26 ноября 2024 г. 23:52

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В Киеве все мосты работают на грани и со значительной перегрузкой. Город нуждается в строительстве новых путепроводов и с соблюдением всех требований.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Задерейко в эфире Вечір.LIVE.

Состояние мостов в Киеве

Задерейко подчеркнул, что столичные мосты работают с перегрузкой в три-четыре раза. Причиной тому является то, что Киев остается транзитным хабом для крупногабаритного транспорта. Поэтому в столице необходимо еще хотя бы два моста — ниже и выше города.

"Три кольца движения в самом городе Киеве, они у нас есть: малое, среднее и большое, но их нужно сделать в соответствии со всеми стандартами и условиями с полосами движения для общественного транспорта", — пояснил он.

Задерейко добавил, что также нужно сократить время передвижения по городу до 45 минут, как требует Европейский банк реконструкции и развития.

Напомним, в Киеве на мосту Метро начались противоаварийные работы. Объект готовят к реставрации, чтобы сделать его более безопасным.

Также мы писали, что в Киеве произошел скандал с тендером на ремонт моста из-за Броварского проспекта возле станции метро "Дарница". Его стоимость составляет 440 миллионов гривен.

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