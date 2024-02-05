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Когда откроют метро в Киеве и во сколько обойдется ремонт — интервью с Витренко

5 февраля 2024 г. 12:03

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Когда откроют метро в Киеве, кто виноват в аварии и во сколько обойдется ремонт объекта? Эти и другие темы обсуждал депутат Киевсовета Андрей Витренко вместе с ведущей Новини.LIVE Антониной Карташевой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Авария в киевском метро: сколько будет стоить ремонт и когда откроют объект

В интервью Андрей Витренко прокомментировал следующие темы:

  • Как произошла авария и кто в ней виноват?
  • Что происходит в туннеле на закрытых станциях метро?
  • Что работники метро и подрядчики хотят скрыть от киевлян?
  • Что происходит на бумаге?
  • Сколько будет продолжаться ремонт метро и когда его откроют?
  • Во сколько обойдется ремонт и где будут брать деньги?

Напомним, комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", сделала предварительные выводы. Члены комиссии 26 января спустились в тоннель, осмотрели все внутри и вышли на площадку снаружи.

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