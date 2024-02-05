Когда откроют метро в Киеве и во сколько обойдется ремонт — интервью с Витренко

Когда откроют метро в Киеве, кто виноват в аварии и во сколько обойдется ремонт объекта? Эти и другие темы обсуждал депутат Киевсовета Андрей Витренко вместе с ведущей Новини.LIVE Антониной Карташевой.
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Авария в киевском метро: сколько будет стоить ремонт и когда откроют объект
В интервью Андрей Витренко прокомментировал следующие темы:
- Как произошла авария и кто в ней виноват?
- Что происходит в туннеле на закрытых станциях метро?
- Что работники метро и подрядчики хотят скрыть от киевлян?
- Что происходит на бумаге?
- Сколько будет продолжаться ремонт метро и когда его откроют?
- Во сколько обойдется ремонт и где будут брать деньги?
Напомним, комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", сделала предварительные выводы. Члены комиссии 26 января спустились в тоннель, осмотрели все внутри и вышли на площадку снаружи.