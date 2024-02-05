Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком arrow

Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

05 лютого 2024 р. 12:03

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:03 Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

Text

11:15 Сурдоперекладач Нацвідбору Євробачення-2024 поділилася враженнями після фіналу

Text

09:45Скандал на Євробаченні та скільки коштувало українцям таке шоу — ефір Новини.LIVE

4 лютого 2024
Text
Новина з відео

19:13 Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Text

13:41 Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії

Text

12:21 Перші леді України і Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українців

Text

08:13 Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

3 лютого 2024
Text
Новина з відео

17:50 Гапчинська розкрила, як держава допомагає у відновленні будинків, які постраждали від окупації

2 лютого 2024
Text

20:25Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Text

12:03 Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

Text

11:15 Сурдоперекладач Нацвідбору Євробачення-2024 поділилася враженнями після фіналу

Text

09:45 Скандал на Євробаченні та скільки коштувало українцям таке шоу — ефір Новини.LIVE

4 лютого 2024
Text
Новина з відео

19:13 Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Text

13:41 Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії

Text

12:21 Перші леді України і Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українців

Text

08:13 Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

3 лютого 2024
Text
Новина з відео

17:50 Гапчинська розкрила, як держава допомагає у відновленні будинків, які постраждали від окупації

2 лютого 2024
Text

20:25 Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Популярні відео

Text

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07

Коли відкриють метро в Києві, хто винен в аварії та у скільки обійдеться ремонт об'єкту? Ці та інші теми обговорював депутат Київради Андрій Вітренко разом з ведучою Новини.LIVE Антоніною Карташевою. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Аварія в київському метро: скільки коштуватиме ремонт та коли відкриють об'єкт

В інтерв'ю Андрій Вітренко прокоментував такі теми:

  • Як виникла аварія та хто у ній винен?
  • Що відбувається у тунелі на закритих станціях метро?
  • Що працівники метро та підрядники хочуть приховати від киян?
  • Що відбувається на паперах?
  • Скільки триватиме ремонт метро та коли його відкриють?
  • У скільки обійдеться ремонт та де братимуть кошти?

Нагадаємо, комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки. Члени комісії 26 січня спустилися в тунель, оглянули все всередині та вийшли на майданчик ззовні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

12:28 Окупанти обстріляли Харківщину з мінометів та артилерії — в області значні руйнування

12:23 У Лисичанську ліквідували "міністра МНС ЛНР"

12:23 Українкам нададуть допомогу з вагітності та пологів — які суми у 2024 році

12:20 Українці Колодій та Коновалов вибороли олімпійську ліцензію зі стрибків у воду

12:20 Слідкував за автівками для ЗСУ — на Одещині затримали ворожого агента

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:17 Яка серйозна проблема може виникнути в авто після відлиги та як їй запобігти

Text

12:03 Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

Новина з відео

11:50 Путін у Туреччині спробує відновити зернову угоду, — Братчук

11:50 Ф'юрі розповів правду про причину перенесення бою з Усиком

11:40 Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Новина з фото

12:28 Окупанти обстріляли Харківщину з мінометів та артилерії — в області значні руйнування

12:23 У Лисичанську ліквідували "міністра МНС ЛНР"

12:23 Українкам нададуть допомогу з вагітності та пологів — які суми у 2024 році

12:20 Українці Колодій та Коновалов вибороли олімпійську ліцензію зі стрибків у воду

12:20 Слідкував за автівками для ЗСУ — на Одещині затримали ворожого агента

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:17 Яка серйозна проблема може виникнути в авто після відлиги та як їй запобігти

Новина з відео

11:50 Путін у Туреччині спробує відновити зернову угоду, — Братчук

11:50 Ф'юрі розповів правду про причину перенесення бою з Усиком

11:40 Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

11:20 Тисячі одеситів залишилися без електропостачання — де немає світла

06:30 "Ивановец" пішов за крейсером "Москва" — що відомо про черговий морський успіх України

Ексклюзив

06:01 Таємні переговори США з Росією та закінчення війни: інтервʼю Гаррі Каспарова

4 лютого 2024
Новина з відео

19:15 Чи зможе Україна отримати заморожені активи РФ — думка політолога

Новина з відео

17:15 Хто ризикує залишитися без броні — одеський юрист розповів про новий законопроєкт

3 лютого 2024
Новина з відео

19:45 Запізнення через повітряну тривогу — чи можуть звільнити з роботи

Новина з відео

19:15 Чому не запрацював американський ленд-ліз для України — думка політолога

06:30 Новий законопроєкт про мобілізацію — які норми можуть стати проблемою для України

Ексклюзив

06:01 Слабкість Заходу та безкарність Путіна — велике інтервʼю Гаррі Каспарова

2 лютого 2024
Ексклюзив

21:00 Найдорожчий довгобуд — розслідування проєкту "Наша Справа" про будівництво Подільського мосту

Новина з фото

13:40 Масовий протест фермерів у Брюсселі — чи отримали мітингарі, що хотіли

Text

12:03 Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

Text

11:15 Сурдоперекладач Нацвідбору Євробачення-2024 поділилася враженнями після фіналу

Text

09:45 Скандал на Євробаченні та скільки коштувало українцям таке шоу — ефір Новини.LIVE

4 лютого 2024
Text
Новина з відео

19:13 Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Text

13:41 Зеленська відкрила аудіогід українською мовою в Музеї окупації Латвії

Text

12:21 Перші леді України і Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українців

Text

08:13 Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

3 лютого 2024
Text
Новина з відео

17:50 Гапчинська розкрила, як держава допомагає у відновленні будинків, які постраждали від окупації

2 лютого 2024
Text

20:25 Надання Україні 50 млрд євро та можливе звільнення Залужного — ефір Новини.LIVE

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE