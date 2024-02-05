Коли відкриють метро в Києві та у скільки обійдеться ремонт — інтерв'ю з Вітренком

Коли відкриють метро в Києві, хто винен в аварії та у скільки обійдеться ремонт об'єкту? Ці та інші теми обговорював депутат Київради Андрій Вітренко разом з ведучою Новини.LIVE Антоніною Карташевою.
Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Аварія в київському метро: скільки коштуватиме ремонт та коли відкриють об'єкт
В інтерв'ю Андрій Вітренко прокоментував такі теми:
- Як виникла аварія та хто у ній винен?
- Що відбувається у тунелі на закритих станціях метро?
- Що працівники метро та підрядники хочуть приховати від киян?
- Що відбувається на паперах?
- Скільки триватиме ремонт метро та коли його відкриють?
- У скільки обійдеться ремонт та де братимуть кошти?
Нагадаємо, комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки. Члени комісії 26 січня спустилися в тунель, оглянули все всередині та вийшли на майданчик ззовні.