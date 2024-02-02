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Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

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12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

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11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:41 Як бійці ГУР знищили російський катер "Івановєц" — вражаючі кадри

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08:02 Верховна Рада проти мобілізації та 50 млрд євро від ЄС — ефір Ранок.LIVE

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Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42

Працівники метро Києва знали про аварійний стан тунелю ще 5-10 років тому і якби керівництво використовувало усі виділені кошти ефективно, то б і наслідків такого масштабу не було. Ремонтні роботи на закритих станціях між станціями "Деміївська" та "Теремки" можуть затягнутися на рік й, попередньо, обійдуться сотні мільйонів гривень. 

Про це розповів депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі телемарафону. 

Причини аварії в метро Києва та вартість ремонтних робіт

За словами Андрія Вітренка, основні причини аварії у київському метро:

  • Безвідповідальне відношення київської влади;
  • Неефективне управління метрополітеном, транспортною інфраструктурою;
  • Хаотична забудова.

Станом на сьогоднішній день, укладено договори із забудовниками на 40 мільйонів гривень. Ще одна ділянка синьої гілки, яку теж ремонтуватимуть, вартує ще щонайменше 200 мільйонів гривень. Загалом, ремонтні роботи обійдуться у сотні мільйонів гривень. 

За словами Вітренка, на крайньому засіданні комісії ухвалили рішення про використання резервного фонду міста. Водночас, за кошти з фонду покривають відновлення будинків, які пошкодили ракетні обстріли РФ. 

"Я дуже боюся, що рано чи пізно, ми станемо перед таким страшним вибором: нам відновлювати людські будинки чи метрополітен", — сказав депутат. 

Нагадаємо, комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки. Члени комісії 26 січня, спустилися в тунель, оглянули все всередині та вийшли на майданчик ззовні.

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15:17 На 20 грн менше — в Україні впала ціна на "коштовний" продукт

15:04 Каспаров пояснив, чому Захід не зміг завадити вторгненню Росії до України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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