Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Сотрудники метро Киева знали об аварийном состоянии тоннеля еще 5-10 лет назад и если бы руководство использовало все выделенные средства эффективно, то и последствий такого масштаба не было бы. Ремонтные работы на закрытых станциях между станциями "Демеевская" и "Теремки" могут затянуться на год и предварительно обойдутся в сотни миллионов гривен.

Об этом рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире телемарафона.

Причины аварии в метро Киева и стоимость ремонтных работ

По словам Андрея Витренко, основные причины аварии в киевском метро:

Безответственное отношение киевской власти;

Неэффективное управление метрополитеном, транспортной инфраструктурой;

Хаотическая застройка.

На сегодняшний день заключены договоры с застройщиками на 40 миллионов гривен. Еще один участок синей ветки, который тоже будут ремонтировать, стоит еще не менее 200 миллионов гривен. В целом ремонтные работы обойдутся в сотни миллионов гривен.

По словам Витренко, на крайнем заседании комиссии было принято решение об использовании резервного фонда города. В то же время, за средства из фонда покрывают восстановление домов, которые повредили ракетные обстрелы РФ.

"Я очень боюсь, что рано или поздно мы предстанем перед таким страшным выбором: нам восстанавливать человеческие дома или метрополитен", — сказал депутат.

Напомним, комиссия, назначенная для того, чтобы выяснить, что стало причиной аварии в киевском метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", сделала предварительные выводы. Члены комиссии 26 января спустились в тоннель, осмотрели все внутри и вышли на площадку снаружи.