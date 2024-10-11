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Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

11 октября 2024 г. 12:36

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13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

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10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

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08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

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21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

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19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

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Киев должен газоснабжающей компании Нафтогаз 20 миллиардов гривен. Мол, столица использует отопительный газ, но ничего за него не платит.

Такое мнение высказал экснардеп Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE 11 октября.

Киев задолжал сумасшедшую сумму

"20 миллиардов. Вы не понимаете, что это за сумма. Это астрономическая сумма. Оказывается, что Киев берет газ, генерирует тепло, продает, но деньги не платит за счет всей другой страны", — сказал Кучеренко и добавил, что такой долг превышает в десять раз цифры из других городов.

Также бывший чиновник добавил, что неизвестно кто и как именно будет отдавать долг и раскритиковал меморандум 2020 года.

"Огромные долги, которые кому придется когда-то отдавать и кто — не знает. Правительственная политика с меморандумом 2020 года допустила этот долг. В законе не понятно, что такое меморандум, но сейчас этот долг висит на органах местного самоуправления. По закону его должны были бы погасить из бюджета" , — сказал Кучеренко.

Напомним, украинцам перечислят стоимость доставки природного газа с нового года, но сумма будет зависеть от количества потребленного газа с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года.

Также ранее в эфире Ранок.LIVE эксперт по ЖКХ Кристина Ненно сообщила, что в КГГА думают, как повлиять на должников, которые не платят за централизованное отопление.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

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12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

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21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

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