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Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

11 жовтня 2024 р. 12:36

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13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

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12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

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12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

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Київ заборгував газопостачальній компанії Нафтогаз 20 мільярдів гривень. Мовляв, столиця використовує газ для опалення, але нічого за нього не платить.

Таку думку висловив екснардеп Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE 11 жовтня.

Київ заборгував шалену суму 

"20 мільярдів. Ви не розумієте, що це за сума. Це астрономічна сума. Виявляється так, що Київ бере газ, генерує тепло, продає, але гроші не платить за рахунок усієї іншої країни", — сказав Кучеренко та додав, що такий борг перевищує вдесятеро цифри з інших міст. 

Також колишній посадовець додав, що невідомо хто та як саме буде віддавати борг та розкритикував меморандум 2020 року.

"Величезні борги, які комусь доведеться колись віддавати і хто — не знає. Урядова політика з меморандумом 2020 року допустила цей борг. В законі не зрозуміло, що таке меморандум, але зараз цей борг висить на органах місцевого самоврядування. Згідно з законом його мали б загасити з бюджету", — сказав Кучеренко.

Нагадаємо, українцям перерахують вартість доставки природного газу з нового року, але сума залежатиме від кількості спожитого газу з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року. 

Також раніше у ефірі Ранок.LIVE експертка з ЖКГ Кристина Ненно повідомила, що у КМДА думають, як повпливати на боржників, які не платять за централізоване опалення.

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14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

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08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

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18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні