Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Київ заборгував газопостачальній компанії Нафтогаз 20 мільярдів гривень. Мовляв, столиця використовує газ для опалення, але нічого за нього не платить.

Таку думку висловив екснардеп Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE 11 жовтня.

Київ заборгував шалену суму

"20 мільярдів. Ви не розумієте, що це за сума. Це астрономічна сума. Виявляється так, що Київ бере газ, генерує тепло, продає, але гроші не платить за рахунок усієї іншої країни", — сказав Кучеренко та додав, що такий борг перевищує вдесятеро цифри з інших міст.

Також колишній посадовець додав, що невідомо хто та як саме буде віддавати борг та розкритикував меморандум 2020 року.

"Величезні борги, які комусь доведеться колись віддавати і хто — не знає. Урядова політика з меморандумом 2020 року допустила цей борг. В законі не зрозуміло, що таке меморандум, але зараз цей борг висить на органах місцевого самоврядування. Згідно з законом його мали б загасити з бюджету", — сказав Кучеренко.

Нагадаємо, українцям перерахують вартість доставки природного газу з нового року, але сума залежатиме від кількості спожитого газу з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

Також раніше у ефірі Ранок.LIVE експертка з ЖКГ Кристина Ненно повідомила, що у КМДА думають, як повпливати на боржників, які не платять за централізоване опалення.