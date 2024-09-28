Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow В КМДА думають як відключити боржників від централізованого опалення arrow
В КМДА думають як відключити боржників від централізованого опалення

В КМДА думають як відключити боржників від централізованого опалення

28 вересня 2024 р. 12:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:36В КМДА думають як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

12:36 В КМДА думають як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

У Київській міський державній адміністрації шукають рішення, як вплинути на боржників, які не сплачують за центральне опалення. Там хочуть знайти рішення, як позбавити їх обігріву оселі, але без шкоди для сусідів, які регулярно сплачують за такі послуги. 

Про це в ефірі День.LIVE повідомила експертка з ЖКГ Кристина Ненно.

У КМДА думають як покарати боржників 

Як пояснила Кристина Ненно, у КМДА розуміють, що відрізати опалення неможливо, оскільки це може позбавити теплопостачання абонентів, які регулярно сплачують за послугу. Тим часом борги абонентів створюють тягар на бюджет. 

"Вам не перекриють трубу. Тому що ті, хто проживає вище вас, вони сумлінні платники, а страждати через свого сусіда так це не працює. Ми в цивілізованій країні", — сказала вона.

Втім списання боргів теж не варіант, бо це несправедливий підхід. Найчастіше за центральне опалення не сплачують ті особи, які мають кілька видів нерухомості, виїхали за кордон і відмовляються віл оплати комунальних послуг. Але є й випадки, коли людина неспроможна оплатити комунальні послуги та відмову в отриманні субсидій, які могли б полегшити фінансовий тягар. 

"Борги ростуть саме в тих домогосподарствах, де нема чим сплачувати. Вони звернулися за отриманням адресної допомоги субсидії. Їм з якихось причин відмовили ну, можливо, там довідка якась не така, можливо, дохід трошки вищий. Бувають такі ситуації — на 100 грн вище дохід і вже все, автоматично відмовляють. Але це індивідуальні випадки. І є ще інша категорія неплатників у кого багато нерухомості, вони виїхали за кордон, нерухомість стоїть і вони просто не хочуть сплачувати", — сказала експертка. 

Нагадаємо, нещодавно Нафтогаз зробив заяву щодо ризиків обмеження газопостачання споживачам на тлі ризиків російських обстрілів.

Також мер Києва Кличко оголосив дату, коли в столиці почнуть опалювальний сезон. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:59 Оборонні загородження на Одещині зникли у піску — подробиці, фото

13:53 Урочиста хода в Києві — ветеран війни розповів свою історію

13:52 У Херсоні знову пролунали вибухи

13:49 Підвищення тарифів з 1 жовтня — хто платитиме більше за воду

13:28 У Сумах зросла кількість загиблих — нові фото наслідків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:25 1 жовтня в Одесі всі зупиняться на хвилину — причини

13:18 Сирський нагородив бійців 68 окремої єгерської бригади — фото

13:16 Готуйтесь до потужної негоди — прогноз погоди у Львові на завтра

13:08 У Києві розпочалася хода до Дня захисників та захисниць України — фото

12:58 У Довбика незабаром має з'явитися новий гендиректор — відоме ім'я кандидата

13:59 Оборонні загородження на Одещині зникли у піску — подробиці, фото

13:53 Урочиста хода в Києві — ветеран війни розповів свою історію

13:52 У Херсоні знову пролунали вибухи

13:49 Підвищення тарифів з 1 жовтня — хто платитиме більше за воду

13:28 У Сумах зросла кількість загиблих — нові фото наслідків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:25 1 жовтня в Одесі всі зупиняться на хвилину — причини

13:18 Сирський нагородив бійців 68 окремої єгерської бригади — фото

13:16 Готуйтесь до потужної негоди — прогноз погоди у Львові на завтра

13:08 У Києві розпочалася хода до Дня захисників та захисниць України — фото

12:58 У Довбика незабаром має з'явитися новий гендиректор — відоме ім'я кандидата

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США