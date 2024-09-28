В КМДА думають як відключити боржників від централізованого опалення

У Київській міський державній адміністрації шукають рішення, як вплинути на боржників, які не сплачують за центральне опалення. Там хочуть знайти рішення, як позбавити їх обігріву оселі, але без шкоди для сусідів, які регулярно сплачують за такі послуги.

Про це в ефірі День.LIVE повідомила експертка з ЖКГ Кристина Ненно.

У КМДА думають як покарати боржників

Як пояснила Кристина Ненно, у КМДА розуміють, що відрізати опалення неможливо, оскільки це може позбавити теплопостачання абонентів, які регулярно сплачують за послугу. Тим часом борги абонентів створюють тягар на бюджет.

"Вам не перекриють трубу. Тому що ті, хто проживає вище вас, вони сумлінні платники, а страждати через свого сусіда так це не працює. Ми в цивілізованій країні", — сказала вона.

Втім списання боргів теж не варіант, бо це несправедливий підхід. Найчастіше за центральне опалення не сплачують ті особи, які мають кілька видів нерухомості, виїхали за кордон і відмовляються віл оплати комунальних послуг. Але є й випадки, коли людина неспроможна оплатити комунальні послуги та відмову в отриманні субсидій, які могли б полегшити фінансовий тягар.

"Борги ростуть саме в тих домогосподарствах, де нема чим сплачувати. Вони звернулися за отриманням адресної допомоги субсидії. Їм з якихось причин відмовили ну, можливо, там довідка якась не така, можливо, дохід трошки вищий. Бувають такі ситуації — на 100 грн вище дохід і вже все, автоматично відмовляють. Але це індивідуальні випадки. І є ще інша категорія неплатників у кого багато нерухомості, вони виїхали за кордон, нерухомість стоїть і вони просто не хочуть сплачувати", — сказала експертка.

Нагадаємо, нещодавно Нафтогаз зробив заяву щодо ризиків обмеження газопостачання споживачам на тлі ризиків російських обстрілів.

Також мер Києва Кличко оголосив дату, коли в столиці почнуть опалювальний сезон.