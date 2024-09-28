В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

В Киевской городской государственной администрации ищут решение, как повлиять на должников, не платящих за центральное отопление. Там хотят найти решение, как лишить их обогрева дома, но без ущерба для соседей, регулярно платящих за такие услуги.

Об этом в эфире День.LIVE сообщила эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

В КГГА думают как наказать должников

Как объяснила Кристина Ненно, в КГГА понимают, что отрезать отопление невозможно, поскольку это может лишить теплоснабжения абонентов, регулярно платящих за услугу. Между тем долги абонентов создают груз на бюджет.

"Вам не перекроют трубу. Потому что проживающие выше вас они добросовестные плательщики, а страдать из-за своего соседа так это не работает. Мы в цивилизованной стране", — сказала она.

Впрочем, списание долгов тоже не вариант, потому что это несправедливый подход. Чаще всего за центральное отопление не платят лица, имеющие несколько видов недвижимости, выехавшие за границу и отказывающиеся от оплаты коммунальных услуг. Но есть и случаи, когда человек не может оплатить коммунальные услуги и отказ в получении субсидий, которые могли бы облегчить финансовое бремя.

"Долги растут именно в тех домохозяйствах, где нечем платить. Они обратились за получением адресной помощи субсидии. Им по каким-то причинам отказали ну, возможно, там справка какая-то не такая, возможно, доход немного выше. Бывают такие ситуации — на 100 грн выше доход и уже все, автоматически отказывают. Но это индивидуальные случаи. И есть еще другая категория неплательщиков, у кого много недвижимости, они уехали за границу, недвижимость стоит и они просто не хотят платить", — сказала эксперт.

Напомним, недавно Нафтогаз сделал заявление по поводу рисков ограничения газоснабжения потребителям на фоне рисков российских обстрелов.

Также мэр Киева Кличко объявил дату, когда в столице начнут отопительный сезон.