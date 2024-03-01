Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

Бортницкая станция аэрации — это единственное в столице очистное сооружение. Однако устаревшее оборудование и недостаточное финансирование на модернизацию стали причиной неприятных запахов и загрязнения воды в столице и окрестных населенных пунктах.

Кто затягивает реконструкцию и какие коррупционные схемы охватили инфраструктурный объект — выясняли журналисты проекта "Наше дело".

Проблемы Бортнической станции в Киеве

В расследовании вы, в частности, узнаете:

Как происходило строительство Бортнических сооружений?

Как, несмотря на миллионы инвестиции, объект продолжает оставаться в аварийном состоянии?

Столица задыхается: что говорят киевляне, живущие по соседству со станцией?

Воруют каждую третью гривну: или почему власти столицы отказались от помощи Японии?

Коррупционные скандалы вокруг объекта: кто затягивает реконструкцию и куда делись миллионы из бюджета столицы?

Создание КП "Киевводоканала": для чего мэрии еще одно идентичное предприятие, сколько будет стоить соответствующий проект и кому, согласно ему, перейдет Бортницкая станция?

Напомним, ранее в расследовании "Наше дело" журналисты выяснили, что не так с маршрутными такси Киева и кто возглавляет "мафию" частных перевозчиков. Кроме того, мы рассказывали, почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват.