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Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

1 марта 2024 г. 21:30

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21:30 Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

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21:30 Киевляне задыхаются! Что не так с Бортницкой станцией — расследование "Наше дело"

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20:29 Столичный метрополитен затапливает, а чиновники в коррупционном вакууме — эфир Новини.LIVE

Text

20:16 Кого порадует государство увеличением пенсий и с соцпомощью — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 ВСУ продолжают сбивать российские истребители, а Путин угрожает ядерной войной — эфир Новини.LIVE

Text

18:40 Каким будет весенний сезон 2024 и ожидать ли украинцам повышение тарифов — эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:02 В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

Text

18:00 Путин снова пугает мир ядерным оружием — эфир Новини.LIVE

Text

17:29 Сокращение количества ВУЗов в Украине — депутат рассказала, почему это важно

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16:39 Программа "Покупай украинское" — как инициатива поможет украинскому бизнесу и поднимет экономику

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Бортницкая станция аэрации — это единственное в столице очистное сооружение. Однако устаревшее оборудование и недостаточное финансирование на модернизацию стали причиной неприятных запахов и загрязнения воды в столице и окрестных населенных пунктах.

Кто затягивает реконструкцию и какие коррупционные схемы охватили инфраструктурный объект — выясняли журналисты проекта "Наше дело".

Проблемы Бортнической станции в Киеве

В расследовании вы, в частности, узнаете:

  • Как происходило строительство Бортнических сооружений?
  • Как, несмотря на миллионы инвестиции, объект продолжает оставаться в аварийном состоянии?
  • Столица задыхается: что говорят киевляне, живущие по соседству со станцией?
  • Воруют каждую третью гривну: или почему власти столицы отказались от помощи Японии?
  • Коррупционные скандалы вокруг объекта: кто затягивает реконструкцию и куда делись миллионы из бюджета столицы?
  • Создание КП "Киевводоканала": для чего мэрии еще одно идентичное предприятие, сколько будет стоить соответствующий проект и кому, согласно ему, перейдет Бортницкая станция?

Напомним, ранее в расследовании "Наше дело" журналисты выяснили, что не так с маршрутными такси Киева и кто возглавляет "мафию" частных перевозчиков. Кроме того, мы рассказывали, почему Подольский мост в Киеве до сих пор не открыли и кто в этом виноват.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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