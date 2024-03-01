Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

Бортницька станція аерації — це єдина в столиці очисна споруда. Однак, застаріле обладнання та недостатнє фінансування на модернізацію стали причиною неприємних запахів та забруднення води у столиці й навколишніх населених пунктах.

Хто затягує реконструкцію та які корупційні схеми оповили інфраструктурний об'єкт — з'ясовували журналісти проєкту "Наша справа".

Проблеми Бортницької станції в Києві

У розслідуванні ви, зокрема, дізнаєтесь:

Як відбувалося будівництво Бортницьких споруд?

Як попри мільйоні інвестиції об'єкт продовжує залишатися в аварійному стані?

Столиця задихається: що кажуть кияни, які живуть по сусідству зі станцією?

Крадуть кожну третю гривню: або чому влада столиці відмовилася від допомоги Японії?

Корупційні скандали навколо об'єкту: хто затягує реконструкції й куди ділися мільйони з бюджету столиці?

Створення КП "Київводоканалу": для чого мерії ще одне ідентичне підприємство, скільки вартуватиме відповідний проєкт та кому, згідно нього, перейде Бортницька станція?

Нагадаємо, раніше у розслідуванні "Наша справа" журналісти з'ясували, що не так з маршрутними таксі Києва та хто очолює "мафію" приватних перевізників. Крім того, ми розповідали, чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен.