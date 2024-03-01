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Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

01 березня 2024 р. 21:30

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21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

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21:30 Кияни задихаються! Що не так з Бортницькою станцією — розслідування "Наша справа"

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20:29 Столичний метрополітен затоплює, а чиновники у корупційному вакуумі — ефір Новини.LIVE

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20:16 Кого порадує держава збільшенням пенсій та що з соцдопомогою — ефір Новини.LIVE

Text

20:00 ЗСУ продовжують збивати російські винищувачі, а Путін погрожує ядерною війною — ефір Новини.LIVE

Text

18:40 Яким буде весняний сезон 2024 і чи очікувати українцям підвищення тарифів — ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:02 У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

Text

18:00 Путін знову лякає світ ядерною зброєю — ефір Новини.LIVE

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17:29 Скорочення кількості ВНЗ в Україні — депутатка розповіла, чому це важливо

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16:39 Програма "Купуй українське" — як ініціатива допоможе українському бізнесу та підніме економіку

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Бортницька станція аерації — це єдина в столиці очисна споруда. Однак, застаріле обладнання та недостатнє фінансування на модернізацію стали причиною неприємних запахів та забруднення води у столиці й навколишніх населених пунктах. 

Хто затягує реконструкцію та які корупційні схеми оповили інфраструктурний об'єкт — з'ясовували журналісти проєкту "Наша справа"

Проблеми Бортницької станції в Києві

У розслідуванні ви, зокрема, дізнаєтесь:

  • Як відбувалося будівництво Бортницьких споруд?
  • Як попри мільйоні інвестиції об'єкт продовжує залишатися в аварійному стані?
  • Столиця задихається: що кажуть кияни, які живуть по сусідству зі станцією?
  • Крадуть кожну третю гривню: або чому влада столиці відмовилася від допомоги Японії?
  • Корупційні скандали навколо об'єкту: хто затягує реконструкції й куди ділися мільйони з бюджету столиці?
  • Створення КП "Київводоканалу": для чого мерії ще одне ідентичне підприємство, скільки вартуватиме відповідний проєкт та кому, згідно нього, перейде Бортницька станція?

Нагадаємо, раніше у розслідуванні "Наша справа" журналісти з'ясували, що не так з маршрутними таксі Києва та хто очолює "мафію" приватних перевізників. Крім того, ми розповідали, чому Подільський міст в Києві досі не відкрили і хто в цьому винен.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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