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Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

22 января 2025 г. 19:00

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19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

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19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

В проекте "Київський час" обсудим планы на расходы из бюджета Киева в 2025 году, сколько запланировано средств на программу "Защитник Киева", а также какую сумму столица тратит на обустройство укрытий. Также вспомним главные новости столицы за неделю.

Посмотреть "Київський час" можно в 19:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир  

Гостями эфира стали:

  • главный редактор "Лучшее радио", Израиль Цви Зильбер;
  • советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан;
  • депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Лилия Пашина;
  • народный депутат, внефракционная, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
  • военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко.

Также обсудят расходы Киева на благоустройство и какие ограничения готовит власть во время тревоги — будут ли останавливать общественный транспорт.

Напомним, что вскоре депутаты Киевского городского совета рассмотрят предложение об отмене остановок общественного транспорта во время тревоги в Киеве.

Также этот вопрос прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, общественный транспорт во время воздушных тревог и в дальнейшем будет останавливаться.

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19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

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14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

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15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

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13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта