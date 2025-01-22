Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

В проекте "Київський час" обсудим планы на расходы из бюджета Киева в 2025 году, сколько запланировано средств на программу "Защитник Киева", а также какую сумму столица тратит на обустройство укрытий. Также вспомним главные новости столицы за неделю.
Посмотреть "Київський час" можно в 19:00 на YouTube-канале Новини.LIVE.
О чем эфир
Гостями эфира стали:
- главный редактор "Лучшее радио", Израиль Цви Зильбер;
- советник главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан;
- депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Лилия Пашина;
- народный депутат, внефракционная, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
- военнослужащий, аэроразведчик Игорь Луценко.
Также обсудят расходы Киева на благоустройство и какие ограничения готовит власть во время тревоги — будут ли останавливать общественный транспорт.
Напомним, что вскоре депутаты Киевского городского совета рассмотрят предложение об отмене остановок общественного транспорта во время тревоги в Киеве.
Также этот вопрос прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, общественный транспорт во время воздушных тревог и в дальнейшем будет останавливаться.