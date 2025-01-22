Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

У проєкті "Київський час" обговоримо плани на витрати з бюджету Києва у 2025 році, скільки заплановано коштів на програму "Захисник Києва", а також яку суму столиця витрачає на облаштування укриттів. Також згадаємо головні новини столиці за тиждень.

Подивитись "Київський час" можна о 19:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Гостями ефіру стали:

головний редактор "Лучшее радио", Ізраїль Цві Зільбер;

радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан;

депутат Київської міської ради, перша заступниця голови комітету з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашина;

народний депутат, позафракційна, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;

військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко.

Також обговорять витрати Києва на благоустрій та які обмеження готує влада під час тривоги — чи зупинятимуть громадський транспорт.

Нагадаємо, що невдовзі депутати Київської міської ради розглянуть пропозицію про скасування зупинок громадського транспорту під час тривоги в Києві.

Також це питання прокоментував мер столиці Віталій Кличко. За його словами, громадський транспорт під час повітряних тривог і надалі зупинятиметься.