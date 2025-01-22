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Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

22 січня 2025 р. 19:00

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19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

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19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

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18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

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14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

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08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

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У проєкті "Київський час" обговоримо плани на витрати з бюджету Києва у 2025 році, скільки заплановано коштів на програму "Захисник Києва", а також яку суму столиця витрачає на облаштування укриттів. Також згадаємо головні новини столиці за тиждень.

Подивитись "Київський час" можна о 19:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір  

Гостями ефіру стали: 

  • головний редактор "Лучшее радио", Ізраїль Цві Зільбер;
  • радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан;
  • депутат Київської міської ради, перша заступниця голови комітету з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Лілія Пашина;
  • народний депутат, позафракційна, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;
  • військовослужбовець, аеророзвідник Ігор Луценко.

Також обговорять витрати Києва на благоустрій та які обмеження готує влада під час тривоги — чи зупинятимуть громадський транспорт.

Нагадаємо, що невдовзі депутати Київської міської ради розглянуть пропозицію про скасування зупинок громадського транспорту під час тривоги в Києві.

Також це питання прокоментував мер столиці Віталій Кличко. За його словами, громадський транспорт під час повітряних тривог і надалі зупинятиметься.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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