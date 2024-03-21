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Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

21 марта 2024 г. 17:00

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

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16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

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08:06 Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

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16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Text

15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Text

14:40 Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:35 Военный рассказал об особенностях утренней атаки Киева

Text

12:45 Пограничники показали последние дни обороны Авдеевки

Text

11:34 Россияне равняют с землей Сумщину — какая ситуация на пограничье

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10:10 Голоса "нарисовали" — эксперт назвал факторы, указывающие на фальсификацию выборов в РФ

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По сообщениям журналистов "Украинской правды", партия "Слуга Народа" несколько десятков депутатов хотят уйти в отставку, потому что потеряли мотивацию. Некоторые эксперты предполагают, что это может стать причиной распада партии.

Что думают об этом, киевляне узнавали журналисты Новини.LIVE.

Что будет с партией "Слуга народа"

Одна из жительниц Киева подчеркнула: "Мне кажется, что нашу страну сейчас нельзя быть немотивированной, чтобы не работать и не делать все для того, чтобы наша страна дальше развивалась".

Еще одна киевлянка добавила: "Видимо, они тоже разочаровались. Видимо, они рассчитывали на одно, а получилось, как мы видим не очень".

Другая женщина наоборот считает, что партию следует распустить: "Я думаю, чем скорее все депутаты сдадут мандаты и партия "Слуга народа" развалится — для Украины только будет лучше".

Еще одна девушка также считает что следует сменять власть: "Надо что-то менять и начинать надо с власти. Потому что она ничего не делает, чтобы помочь нашим ребятам - помочь госпиталям, предоставить оружие и прочее. Они приходят сидят себе, дупки нагрели и ушли".

Некоторые люди не удивлены подобной информации.

"Мне еще в самом начале казалось, что это не очень живучая партия", — сказала опрошенная киевлянка.

В общем, ситуация с возможным распадом "Слуги Народа" вызывает разные реакции среди киевлян. Многие поддерживают идею составления мандатов утративших мотивацию депутатов, однако существуют также возмущенность и беспокойство относительно будущего политической ситуации в стране.

Напомним, что в последнее время стали снимать законопроекты президента Владимира Зеленского, в частности, о множественном гражданстве. Народные избранники считают причиной недоработки предложений, а не кризисом между Зеленским и нардепами.

Также мы писали о том, что несколько десятков народных депутатов от "Слуги народа" выразили руководству фракции желание сложить мандаты. Основной причиной этого шага называют отсутствие мотивации.

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17:20 Одесситам повысили размер компенсации за разрушенное жилье — кому именно

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17:07 В ВСУ показали момент сбивания вражеской ракеты с пулемета Browning над Киевом

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