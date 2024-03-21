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Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

21 березня 2024 р. 15:20

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15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Text

13:35 Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

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12:45 Прикордонники показали останні дні оборони Авдіївки

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11:34 Росіяни рівняють із землею Сумщину — яка ситуація на прикордонні

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10:10 Голоси "намалювали" — експерт назвав фактори, які вказують на фальсифікацію виборів у РФ

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Останнім часом стали знімати законопроекти президента Володимира Зеленського, зокрема про множинне громадянство. Народні обранці вважають причиною недопрацювання пропозицій, а не кризу між Зеленським та нардепами.

Про це розповіла народний депутат України "За Майбутнє" Анна Скороход в ефірі "Ранок.LIVE".

Непорозуміння між Зеленським та депутатами

У своїй заяві вона підкреслила, що можливо, не варто шукати проблем там, де їх немає, і що потрібно оцінювати ситуацію з іншого ракурсу.

"Можливо, законодавчі ініціативи дійсно не підтримуються парламентарями. Давайте будемо відвертими, ми зараз досить критично ставимося до будь-яких змін, щоб уникнути маніпуляцій від деяких у раді щодо проектів, які потребують прийняття", — зазначила Скороход.

Вона також відзначила, що деякі законопроекти, такі як тимчасова слідча комісія з питань прав військовослужбовців, можуть бути підтримані без проблем. Однак, коли мова йде про питання множинного громадянства, депутати можуть мати різні точки зору.

"Питання множинного громадянства може бути складним, особливо коли стоїть питання щодо відомих осіб. Проте, це не означає, що існує криза між Президентом та депутатами", — додала вона.

Нагадаємо, що кілька десятків народних депутатів від "Слуги народу" висловили керівництву фракції бажання скласти мандати. Основною причиною цього кроку вони називають відсутність мотивації.

Також ми писали про те, що Денис Шмигаль під час прес-конференції заявив про масштабні скорочення в міністерствах. Однак чи вплинуть ці скорочення на народних депутатів на післявоєнних виборах?

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:04 У Харкові оголосили День жалоби за загиблими через російський обстріл

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

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13:35 Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

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