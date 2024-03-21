Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

В последнее время стали снимать законопроекты президента Владимира Зеленского, в частности, о множественном гражданстве. Народные избранники считают причиной недоработки предложений, а не кризисом между Зеленским и нардепами.

Об этом рассказала народный депутат Украины "За Будущее" Анна Скороход в эфире "Ранок.LIVE".

Недоразумение между Зеленским и депутатами

В своем заявлении она подчеркнула, что, возможно, не стоит искать проблем там, где их нет, и что нужно оценивать ситуацию с другого ракурса.

"Возможно, законодательные инициативы действительно не поддерживаются парламентариями. Давайте будем откровенными, мы сейчас достаточно критически относимся к любым изменениям, чтобы избежать манипуляций от некоторых в совете по проектам, нуждающимся в принятии", — отметила Скороход.

Она также отметила, что некоторые законопроекты, такие как временная следственная комиссия по правам военнослужащих, могут быть поддержаны без проблем. Однако когда речь идет о вопросах множественного гражданства, депутаты могут иметь разные точки зрения.

"Вопрос множественного гражданства может быть сложным, особенно когда стоит вопрос относительно известных лиц. Однако это не означает, что существует кризис между Президентом и депутатами", — добавила она.

Напомним, что несколько десятков народных депутатов от "Слуги народа" выразили руководству фракции желание сложить мандаты. Основной причиной этого шага называют отсутствие мотивации.

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