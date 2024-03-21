Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

За повідомленнями журналістів "Української правди", партія "Слуга Народу" кілька десятків депутатів хочуть піти у відставку, бо втратили мотивацію. Деякі есперти припускають, що це може стати причиною розпаду партії.

Що думають про це кияни дізнавались журналісти Новини.LIVE.

Що буде з партією "Слуга народу"

Одна з мешканок Києва підкреслила: "Мені здається, що нашу країну зараз не можна бути невмотивованим, щоб не працювати і не робити все для того, щоб наша країна далі розвивалася".

Ще одна киянка додала: "Мабуть, вони також розчарувалися. Мабуть, вони розраховували на одне, а вийшло, як ми бачимо не дуже".

Інша жінка навпаки вважає, що партію слід розпустити: "Я думаю чим скорш всі депутати здадуть мандати і партія "Слуга народа" розвалиться — для України тільки буде краще".

Ще одна дівчина також вважає що слід змінювати владу: "Треба щось змінювати і починати треба з влади. Бо вона нічого не робить аби допомогти нашим хлопцям — допомогти госпіталям, надати зброю і таке інше. Вони приходять сидять собі, дупки нагріли і пішли".

Деякі люди не здивовані подібній інформації.

"Мені ще на самому початку здавалось що це не дуже живуча партія", — сказала опитанна киянка.

Загалом, ситуація з можливим розпадом "Слуги Народу" викликає різні реакції серед киян. Багато хто підтримує ідею складання мандатів депутатів, які втратили мотивацію, проте існують також обуреність та занепокоєння щодо майбутнього політичної ситуації в країні.

Нагадаємо, що останнім часом стали знімати законопроекти президента Володимира Зеленського, зокрема про множинне громадянство. Народні обранці вважають причиною недопрацювання пропозицій, а не кризу між Зеленським та нардепами.

Також ми писали про те, що кілька десятків народних депутатів від "Слуги народу" висловили керівництву фракції бажання скласти мандати. Основною причиною цього кроку вони називають відсутність мотивації.