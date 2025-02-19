Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Максим Бахматов в среду, 19 февраля, побывал в эфире Новини.LIVE. Он рассказал об актуальных проблемах, с которыми сегодня сталкивается украинская столица, в частности о ситуации с коррупцией.

Об этом Бахматов заявил в эфире Київський час.

О чем эфир

Максим Бахматов сообщил о коррупции, которая имеет место в городской власти Киева. Кроме того, он описал ряд других важных и актуальных проблем, с которыми столкнулась столица.

Также в эфире примет участие народный депутат Александр Юрченко, представитель депутатской группы "Відновлення України".

Ранее глава Офиса трансформации, экс-советник мэра Виталия Кличко Максим Бахматов в интервью Новини.LIVE заявил, что метро на Троещину будет стоить, как восстановление Мариуполя.

Напомним, Кличко выразил поддержку петиции, призывающей усилить контроль за уровнем шума от транспорта на улицах столицы.