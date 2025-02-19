Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу arrow
Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

19 февраля 2025 г. 19:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Text

18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Text

16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

Text

13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Text

06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Text

19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Text

18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Text

16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

Text

13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Text

06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Максим Бахматов в среду, 19 февраля, побывал в эфире Новини.LIVE. Он рассказал об актуальных проблемах, с которыми сегодня сталкивается украинская столица, в частности о ситуации с коррупцией.

Об этом Бахматов заявил в эфире Київський час.

О чем эфир

Максим Бахматов сообщил о коррупции, которая имеет место в городской власти Киева. Кроме того, он описал ряд других важных и актуальных проблем, с которыми столкнулась столица.

Также в эфире примет участие народный депутат Александр Юрченко, представитель депутатской группы "Відновлення України".

Ранее глава Офиса трансформации, экс-советник мэра Виталия Кличко Максим Бахматов в интервью Новини.LIVE заявил, что метро на Троещину будет стоить, как восстановление Мариуполя.

Напомним, Кличко выразил поддержку петиции, призывающей усилить контроль за уровнем шума от транспорта на улицах столицы.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:12 Apple официально представила iPhone 16e — что известно о новинке

19:05 Деньги на базовые потребности — прожиточный минимум в марте 2025

Text

19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

18:59 В Запорожье прогремели взрывы

18:45 Судьи на Одесчине помогали уклониться от призыва

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:26 Путин заявил, что РФ наступает на Курщине — в ЦПД отреагировали

Text

18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

18:05 Ермак подвел итоги встречи с Келлогом в Киеве

18:05 В Одессе загорелись резервуары с нефтепродуктами — детали

18:01 Лучший комбинированный тариф — что выбрать у мобильных операторов

19:12 Apple официально представила iPhone 16e — что известно о новинке

19:05 Деньги на базовые потребности — прожиточный минимум в марте 2025

18:59 В Запорожье прогремели взрывы

18:45 Судьи на Одесчине помогали уклониться от призыва

18:26 Путин заявил, что РФ наступает на Курщине — в ЦПД отреагировали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:05 Ермак подвел итоги встречи с Келлогом в Киеве

18:05 В Одессе загорелись резервуары с нефтепродуктами — детали

18:01 Лучший комбинированный тариф — что выбрать у мобильных операторов

17:59 США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

17:52 Джонсон резко отреагировал на слова Трампа о рейтинге Зеленского

06:52 Против Шольца и за Украину — кто такой кандидат в канцлеры Мерц

06:40 Как зарабатывать на ломе — цены на латунь в Украине в феврале

18 февраля 2025

22:33 Одесситы создали приложение, которое спасает жизни

06:52 Мнение изменено — как Олаф Шольц влиял на войну в Украине

06:40 Изменения на рынке металла — какие цены на алюминий в феврале

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

17 февраля 2025

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

16 февраля 2025

06:40 Деньги за лом — какие тарифы на чермет в Украине в феврале

15 февраля 2025

06:52 Эксперимент на молодежи — подводные камни контракта для 18-летних

Text

19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Text

18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Text

16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

Text

13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Text

06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины