Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

Максим Бахматов у середу, 19 лютого, побував в ефірі Новини.LIVE. Він розповів про актуальні проблеми, з якими сьогодні зіштовхується українська столиця, зокрема про ситуацію з корупцією.

Про це Бахматов заявив в ефірі Київський час.

Про що ефір

Максим Бахматов повідомив про корупцію, яка має місце у міській владі Києва. Крім того, він описав низку інших важливих та актуальних проблем, з якими зіштовхнулася столиця.

Також в ефірі візьме участь народний депутат Олександр Юрченко, представник депутатської групи "Відновлення України".

Раніше голова Офісу трансформації, ексрадник мера Віталія Кличка Максим Бахматов в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя.

Нагадаємо, Кличко висловив підтримку петиції, що закликає посилити контроль за рівнем шуму від транспорту на вулицях столиці.