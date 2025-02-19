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Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

19 лютого 2025 р. 19:00

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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

Text

16:03 Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

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13:40 Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

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Максим Бахматов у середу, 19 лютого, побував в ефірі Новини.LIVE. Він розповів про актуальні проблеми, з якими сьогодні зіштовхується українська столиця, зокрема про ситуацію з корупцією.

Про це Бахматов заявив в ефірі Київський час.

Про що ефір

Максим Бахматов повідомив про корупцію, яка має місце у міській владі Києва. Крім того, він описав низку інших важливих та актуальних проблем, з якими зіштовхнулася столиця.

Також в ефірі візьме участь народний депутат Олександр Юрченко, представник депутатської групи "Відновлення України".

Раніше голова Офісу трансформації, ексрадник мера Віталія Кличка Максим Бахматов в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя.

Нагадаємо, Кличко висловив підтримку петиції, що закликає посилити контроль за рівнем шуму від транспорту на вулицях столиці.

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20:05 Курс долара готується до стрибка — скільки коштуватиме у 2025

20:01 Диктатор без виборів — Трамп зробив жорстку заяву про Зеленського

20:00 Коли громадяни мають пройти курс БЗВП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:55 Зеленський провів розмову з Рютте — що обговорювали

19:54 У НАБУ назвали збитки через корупцію в оборонці у 2024 році

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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

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16:03 Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

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13:40 Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

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