Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Харькову не хватает рабочих рук для поддержки и создания новых инфраструктурных объектов в городе. Даже несмотря на войну, Харьков прилагает все усилия для обеспечения максимального комфорта жителей и гостей города.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Харькову не хватает рабочих рук

Мэр подчеркнул, что, несмотря на постоянные взрывы, коммунальные предприятия неустанно работают над тем, чтобы город оставался чистым и комфортным для жителей. По его словам, важно, чтобы люди оставались в городе, а те, кто уехал, возвращались домой.

"Прежде всего, наша задача — вернуть молодежь и студентов. Работа уже ведется, поскольку в скором времени стартует новый учебный год. Прорабатываем все варианты, чтобы обезопасить как обучение, так и город от врага", — говорит он.

Мэр Харькова также отметил, что городу не хватает коммунальщиков, поскольку многие из них попали под мобилизацию. Однако даже при таких условиях город продолжает заботиться о своем виде и комфорте для жителей.

"Нам действительно в этом плане не хватает рабочих рук, но справляемся, как можем. Те, кто сейчас остался, продолжают поддерживать инфраструктуру ради общего человеческого комфорта", — сказал Игорь Терехов.