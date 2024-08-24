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Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

24 августа 2024 г. 18:03

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18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

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17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

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10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Text

01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

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23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

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18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Харькову не хватает рабочих рук для поддержки и создания новых инфраструктурных объектов в городе. Даже несмотря на войну, Харьков прилагает все усилия для обеспечения максимального комфорта жителей и гостей города.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Новини.LIVE.

Харькову не хватает рабочих рук

Мэр подчеркнул, что, несмотря на постоянные взрывы, коммунальные предприятия неустанно работают над тем, чтобы город оставался чистым и комфортным для жителей. По его словам, важно, чтобы люди оставались в городе, а те, кто уехал, возвращались домой.

"Прежде всего, наша задача — вернуть молодежь и студентов. Работа уже ведется, поскольку в скором времени стартует новый учебный год. Прорабатываем все варианты, чтобы обезопасить как обучение, так и город от врага", — говорит он.

Мэр Харькова также отметил, что городу не хватает коммунальщиков, поскольку многие из них попали под мобилизацию. Однако даже при таких условиях город продолжает заботиться о своем виде и комфорте для жителей.

"Нам действительно в этом плане не хватает рабочих рук, но справляемся, как можем. Те, кто сейчас остался, продолжают поддерживать инфраструктуру ради общего человеческого комфорта", — сказал Игорь Терехов.

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18:34 Зеленский в шутку отреагировал на призыв Дуды помиловать отступающих россиян

18:22 Буду ужинать — при каких условиях боевой медик Петр Конопля прекратит голодовку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

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01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

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23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

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22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

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