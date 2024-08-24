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Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

24 серпня 2024 р. 18:03

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18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

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18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

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17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

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01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

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23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

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18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

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Харкову наразі не вистачає робочих рук для підтримки та створення нових інфраструктурних об'єктів у місті. Навіть попри війну Харків докладає всіх зусиль для забезпечення максимального комфорту мешканців та гостей міста. 

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Харкову бракує робочих рук

Мер підкреслив, що попри постійні вибухи, комунальні підприємства невпинно працюють над тим, щоб місто залишалося чистим та комфортним для жителів. За його словами, важливо, щоб люди залишалися в місті, а ті, хто виїхав, поверталися додому. 

"Передусім наша задача — повернути молодь та студентів. Робота вже ведеться, оскільки незабаром стартує новий навчальний рік. Пропрацьовуємо всі варіанти, аби убезпечити як навчання, так і місто від ворога", — каже він.

Міський голова Харкова також зазначив, що місту бракує комунальників, оскільки багато з них потрапили під мобілізацію. Проте навіть за таких умов місто продовжує дбати про свій вигляд і комфорт для жителів.

"Нам дійсно в цьому плані не вистачає робочих рук, але справляємось, як можемо. Ті, хто зараз лишився, продовжують підтримувати інфраструктуру задля спільного людського комфорту", — сказав Ігор Терехов. 

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18:02 В Іспанії розробили інноваційні турбіни для генераії електроенергії — в чому їх перевага

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

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23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

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18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

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