Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Харкову наразі не вистачає робочих рук для підтримки та створення нових інфраструктурних об'єктів у місті. Навіть попри війну Харків докладає всіх зусиль для забезпечення максимального комфорту мешканців та гостей міста.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Новини.LIVE.

Харкову бракує робочих рук

Мер підкреслив, що попри постійні вибухи, комунальні підприємства невпинно працюють над тим, щоб місто залишалося чистим та комфортним для жителів. За його словами, важливо, щоб люди залишалися в місті, а ті, хто виїхав, поверталися додому.

"Передусім наша задача — повернути молодь та студентів. Робота вже ведеться, оскільки незабаром стартує новий навчальний рік. Пропрацьовуємо всі варіанти, аби убезпечити як навчання, так і місто від ворога", — каже він.

Міський голова Харкова також зазначив, що місту бракує комунальників, оскільки багато з них потрапили під мобілізацію. Проте навіть за таких умов місто продовжує дбати про свій вигляд і комфорт для жителів.

"Нам дійсно в цьому плані не вистачає робочих рук, але справляємось, як можемо. Ті, хто зараз лишився, продовжують підтримувати інфраструктуру задля спільного людського комфорту", — сказав Ігор Терехов.